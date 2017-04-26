Фото: barnaul.org
Обь в районе Барнаула к 26 апреля опустилась ниже критической отметки – до 537 сантиметров над нулем водомерного столба.
За сутки уровень Оби опустился на восемь сантиметров. Критическое значение реки в районе краевой столицы, напомним, составляет 540 сантиметров.
"В микрорайоне Затон дорога на остров Шубинский остается перекрытой, движение по-прежнему осуществляется через понтонный мост. Контроль за ситуацией продолжается", — указывают в городской администрации.
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Напомним, что подтопление участков в Затоне произошло на прошлой неделе. Критическую отметку уровень Оби превысил 23 апреля.
Отметим и то, что в Алтайском крае сейчас завершается первая волна паводка. Вторая волна паводка начнется в мае и может быть очень непростой.
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