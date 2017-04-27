Праздник весны и труда приходится в этом году на понедельник. С самого утра в центре Барнаула начнутся партийные мероприятия. Рассказываем, под чьими политическими флагами можно будет постоять в этот день.
В 2017 году Первомай откроет КПРФ. Партия и ее сторонники собираются на площади Октября уже в 8 утра. В 8:30 начнется традиционное шествие с театрализованными элементами до площади Советов. И в 8:50 начнется митинг перед памятником Ленину. Участие в демонстрации и митинге примут коммунисты и сторонники КПРФ из Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, комсомольцы, активисты региональной организации "Дети войны", Женского Союза "Надежда России", представители трудовых коллективов.
КПРФ призовет к росту уровня зарплат, отказу от оптимизации, возврату льгот, помощи детям войны.
О том, как коммунисты отпраздновали День весны и труда в прошлом году, читайте и смотрите в материале "Коммунисты провели шествие и первомайский митинг в Барнауле".
Пока коммунисты будут митинговать, на площади Октября начнет сбор партия "Справедливая Россия". В 9 утра активисты и сторонники партии под желтыми флагами пройдут по проспекту Ленина до площади Ветеранов (напротив библиотеки им. В.Я. Шишкова на Молодежной, 5). В 9:30 там начнется митинг с требованием справедливости.
"Приходи и вырази протест против бедности народа и роскоши "элиты", против антисоциальных законов, против "оптимизации", против грабительских тарифов ЖКХ!" - призывают в партии.
А вот как "Справедливая Россия" отпраздновала 1 мая в 2016 году: "Справедливая Россия" отметила 1 мая в Барнауле песнями и плясками
ЛДПР не будет проводить в этот день митинги и демонстрации. Партия организует танцевальный флешмоб в одном из торговых центров города. Но подробности будут известны позже.
Читайте также: ЛДПР провела митинг 1 мая в центре Барнаула
"Единая Россия", как и в прошлом году, не проводит отдельных мероприятий. Активисты партии будут принимать участие в митинге профсоюзов Алтайского края. Он состоится в 10 утра на площади Сахарова.
Читайте также: Алтайские профсоюзы проведут по всему краю митинги 1 мая
Так что если вы приедете 1 мая в центр города к 8 утра, то сможете посетить все политические демонстрации.
Комментарии