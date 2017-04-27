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Том Хэнкс в роли злодея, джунгли, девушка-монстр и другие премьеры недели

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем все о фильмах, которые выходят в прокат 27 апреля

В последнюю неделю апреля в российский прокат выходит большое количество новых премьер. Шедевров, конечно, среди них нет, но несколько картин могут привлечь внимание поклонников разных жанров: от фантастических триллеров до комедий. Уже 2 мая в прокат выйдет вторая часть "Стражей Галактики", и в России стартует сезон летних блокбастеров. Каждый четверг портал Amic.ru совместно с кинотеатром "Пионер" рассказывает о главных премьерах недели, которые можно посмотреть в Барнауле.

"Сфера"

Режиссер — Джеймс Понсольдт

В ролях: Том Хэнкс, Эмма Уотсон и другие

Фильм рассказывает о молодой девушке Мэй Холланд, которая устраивается работать в самую крупную в мире технологическую компанию под названием "Сфера". Она считает, что работа в компании – это уникальный шанс построить отличную карьеру и такую возможность нельзя упускать. В процессе того, как Мэй поднимается по карьерной лестнице, она все больше общается с основателем компании Имоном Бейли, и ему удается уговорить ее принять участие в новаторском эксперименте, раздвигающем границы конфиденциальности, этики, а также ее личной свободы. Ее участие в эксперименте и каждое решение, которое она принимает, начинает влиять на жизнь и будущее ее друзей, семьи и всего человечества.

Том Хэнкс впервые, кажется, со времени "Облачного атласа" сестер Вачовски играет крайне отрицательную роль. Режиссером ленты выступил Джеймс Понсольдт, чей недавний "Конец тура" с Джейси Айзенбергом получил признание у критиков и зрителей. Кроме того, "Сфера" — последний фильм любимца Джеймса Кэмерона – Билла Пэкстона, который скончался в феврале 2017 года.

"Затерянный город Z"

Режиссер — Джеймс Грэй

В ролях: Чарли Ханнэм, Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер

Возможно, главный фильм предстоящего уикенда, который будет интересен, прежде всего, поклонникам кино в духе Терренса Малика и Вернора времен "Агирре, гнев божий" и "Фицкарральдо". Молодой и модный постановщик Джеймс Грэй, известный по работам "Любовники" и "Хозяева ночи", изначально планировал снять в главной роли Брэда Питта, который позже взял на себя функции продюсера. В картине рассказывается, как в 1925 году в поисках города Эльдорадо в джунглях потерялась экспедиция члена Королевского Географического общества полковника Фоссета.

"Затерянный город Z" получил восторженные отзывы американских критиков. Фильм, прежде всего, нужно смотреть ради красивой картинки. Оператором фильма стал выдающийся мастер Дариус Хонджи, известный по картинам "Семь", "Любовь" и "Чужой 4". Также в необычной роли в фильме снимается в одной из главных ролей Роберт Паттинсон, который в последние годы появляется исключительно в независимых проектах.

"Перестрелка"

Режиссер — Бен Уитли

В ролях: Сэм Райли, Бри Ларсон, Арми Хаммер, Киллиан Мёрфи

Британский постановщик Бен Уитли после довольно неоднозначной картины "Высотка" выпускает совершенно нахальную и очаровательную криминальную комедию, собрав под одним крылом превосходный актерский состав. Уитли получил поддержку самого Мартина Скорсезе, и вместе они создали одно из главных развлечений этой весны.

По сюжету две группировки совершают нелегальную сделку в одном из складов. В какой-то момент все выходит из-под контроля. Два часа на экране зритель будет наблюдать за перестрелкой с участием замечательных артистов, среди которых, например, недавняя обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон.

"Обещание"

Режиссер — Терри Джордж

В ролях: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шарлотта ЛеБон

Два гениальных актера – Кристиан Бэйл и Оскар Айзек – крутят любовный роман с Шарлотт ЛеБон на фоне не признанного Турцией геноцида армян в 1915 году. Традиционная и порой скучноватая историческая мелодрама для тех, кто совершенно не знаком с этим историческим периодом и не знает, что такое геноцид армян.

"Моя девушка — монстр"

Режиссер — Начо Вигалондо

В ролях: Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис

Один из самых забавных и смешных фильмов этой весны. По сюжету огромный монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути, а в это время на другом конце света переживающая депрессию и пристрастившаяся к алкоголю Глория внезапно понимает, что управляет его действиями. Обладательница премии "Оскар" Энн Хэтэуэй уже давно доказала свои комические способности. "Моя девушка – монстр" идеально подойдет для влюбленных пар, а также тех, кто хочет посмотреть добрую и старомодную комедию в лучших традициях Голливуда.

"Секретный агент"

Режиссер — Майкл Аптед

В ролях: Нуми Рапас, Орландо Блум, Майкл Дуглас

Главная героиня работает шпионом и пытается предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую политическую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Нуми Рапас занимается тем, что методично расправляется с прекрасными мужчинами, среди которых, между прочим, Орландо Блум, Джон Малкович и Майкл Дуглас.

"Спасти Пушкина"

Режиссер — Филипп Коршунов, Павел Мирзоев

В ролях: Константин Крюков

Ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича Пушкина в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей. Роль великого русского поэта играет Константин Крюков.

Все премьеры недели вы можете посмотреть в самом современном в Барнауле кинотеатре "Пионер". Более подробную информацию и расписание сеансов вы можете посмотреть на сайте кинотеатра.


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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