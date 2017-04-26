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Новосибирские фальшивомонетчики, которые сбывали поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей в магазинах города, предстанут перед судом. Об этом сообщают "Новосибирские новости" со ссылкой на ГУ МВД России по области.
Отмечается, что в течение двух недель трое подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет покупали разные товары, расплачиваясь фальшивыми пятитысячными купюрами. Злоумышленников поймали с поличным во время очередной "покупки".
Стражи порядка установили 14 фактов сбыта фальшивых денег на территории города. При обыске в съемной квартире одного из подельников полицейские изъяли 45 ненастоящих банкнот номиналом 5 тысяч рублей.
Фальшивомонетчиков обвиняют в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных билетов Центробанка РФ. Теперь им грозит до 15 лет тюрьмы.
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