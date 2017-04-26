Фото: medialenta.ru
Число россиян, считающих себя счастливыми, достигло исторического максимума с 1990 года, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.
Согласно субъективным ощущениям, 85% участников исследования чувствуют себя счастливыми. При этом любопытно, что процент счастливых людей зафиксирован во всех социально-демографических группах.
Согласно выкладкам ВЦИОМ, более оптимистично настроена молодежь (95%) и люди, полагающие, что у них высокий достаток (94%).
Среди людей старше 60 лет и жалующихся на материальное положение счастливыми себя чувствуют 82% и 64% опрошенных.
Также отмечается, что счастливыми граждан России делают семья (32%), дети (19%), хорошее самочувствие близких (21%).
Впрочем, фактор здоровья является приоритетным и в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными (6%).
Опрос проводили с 31 марта по 2 апреля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Комментарии
так же как и доля миллионеров на тысячу населения. Все в рамках статистической погрешности.
Кого опрашивали????
Опрос проводился на одном из курортов Швейцарии, люди туда путешествуют простые, русские.
это в любом случае лучше, чем быть лидером по количеству депрессующих или самоубийств
забыли амиГовских плакальщеГов спросить! пойдут наверное с горя ап стенку убъютЦа! кто потом тут изображать "народное" возмущение будет? ха-ха!
А я стал ещё более счастливым когда Крым вернулся в родную гавань.Тем самым восстановилась историческая справедливость.
Мой небосвод хрустально ясен
и полон радужных картин
не потому, что мир прекрасен,
а потому, что я - кре тин.
(И. Губерман)
с губерманами такое бывает...
Ну что же вы сидите, все на взятие Рейхстагу, Рейхстаг сам себя не возьмёт!
Ребят, ну что же вы так? Граждане поцреоты, ну давайте возьмём рейхстаг за 20 ярдов...ну, ну не будьте же безучастными к Великой Победе!
Счастье в нищете чтоли?
В России около 80 млн живут в нищете. Владислав Жуковский [Прогноз на 2016 г]
Экономист Владислав Жуковский: Сегодня в России из 140 млн человек около 65-70 млн живут в нищете. Это, примерно 45-50%. При сохранении текущих темпов обнищания, в 2016 году за чертой бедности окажется 85% россиян!
В сравнении с СССР, население сейчас в два раза меньше, чем было в СССР, но, при этом, нищих – в два раза больше.
В России идет беспрецедентное уничтожение среднего класса, появляются признаки феодального и рабовладельческого строя.
90% российских производителей считают политику государства удушением малого и среднего бизнеса.
Россия стоит на пороге коллапса. Источник: http://roytv.ru
Государство уже напрямую начало имитировать настроение людей.
Народ стал обслугой правящего олигархического класса.
И должен светиться от счастья, как крепостные у барина.
"85% участников исследования чувствуют себя счастливыми."
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"Страна непуганых идиотов."(с)
Их ещё стричь да стричь... и доить
А если серьёзно, думаю, что это брехня.