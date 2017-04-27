Компания Tele2 подвела итоги юбилейной, десятой акции "День открытых людей". Клиенты оператора активно участвовали в фотоконкурсе, победители которого станут новыми героями рекламы Tele2.
Традиционная акция "День открытых людей" прошла 21 апреля. В этот день сотрудники компании покинули свои привычные рабочие места и отправились в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с абонентами. Они рассказывали о новой тарифной линейке "Мой Tele2", отвечали на вопросы о качестве связи и мобильных устройствах оператора и регистрировали SIM-карты новых клиентов.
"Tele2 провела уже десять "Дней открытых людей", и каждый раз мы убеждаемся в том, как важно получать обратную связь от абонентов. Посетители салонов получают уникальную возможность узнать больше о компании из первых уст – это позволяет повысить их лояльность и интерес к Tele2. В этот раз в рамках "Дня открытых людей" мы проводили конкурс, победители которого станут новыми героями имиджевой кампании Tele2 и появятся на рекламных носителях по всей стране", — рассказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.
В юбилейном мероприятии приняли участие более 1200 сотрудников Tele2 в 600 салонах, расположенных во всех регионах присутствия оператора. К акции "День открытых людей" присоединился и топ-менеджмент компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин посетил салон связи в Красноярске, а директор по операциям Дмитрий Лопатухин консультировал абонентов в Липецке.
В "День открытых людей" посетителей салонов Tele2 ждали приятные сюрпризы – они могли приобрести смартфоны и аксессуары для мобильных устройств со скидкой до 30%. Кроме того, Tele2 организовала конкурс "Без звезд в рекламе", победителей которого ждет профессиональная фотосессия – они станут героями новой рекламной кампании Tele2. Клиенты Tele2 делали фотографии в специальных рамках, установленных в салонах связи оператора, и выкладывали их в социальные сети. В финал выйдут 9 участников, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Итоги конкурса "Без звезд в рекламе" Tele2 подведет 16 мая.
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