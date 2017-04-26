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Резкое похолодание и даже временное установление снежного покрова ожидаются в Алтайском крае 1 мая, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
Температура начнет падать в крае еще с 28 апреля. Но пик неблагоприятной погоды придется на 30 апреля — 1 мая. В это время на Алтае будет дождливо. При этом ночью и утром в северных районах и предгорьях дожди перейдут в мокрый снег.
"Это, с большой вероятностью, может привести к установлению временного снежного покрова", — отметили в Гидрометцентре.
Похолодание будет сопряжено с усилением ветра до 18 метров в секунду. Температура составит +2...+8 градусов, а в ночь на 1 мая ожидается мороз до -6 градусов.
Со 2 мая начнется постепенное потепление.
Комментарии
Правильнее было бы использовать слово "окутать" или "на/покрыть". Укутывать может кто-то кого-то.
Да что вы говорите! Кто вам сказал, что правильнее? В художественной литературе широко используется именно словосочетание "Укутал снег". Это метафора!