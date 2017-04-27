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Сдан в эксплуатацию третий дом в ЖК "Большая Медведица"

, ИА "Амител"
Новоселы уже заселились в свои квартиры

"Большая Медведица" — это один из самых комфортабельных жилых комплексов в Барнауле. Он расположен в районе с уже развитой инфраструктурой в деловом центре города. В шаговой доступности школы и детские сады, торгово-развлекательные центры ("Сити-Центр", "Гулливер-парк", "Первомайский"), фермерский рынок и супермаркеты, остановки общественного транспорта, две зеленые парковые зоны. Во дворе установлены современные детские и спортивные площадки.

Стройка идет полным ходом, и уже сдан в эксплуатацию третий дом жилого комплекса "Большая Медведица" на улице Пролетарской, 148. Два дома на Партизанской, 149 и 151 уже обжиты новыми жильцами.

Сегодня идут строительные работы на четвертом объекте, который находится на Пролетарской, 150. Строители продолжают заполнять монолитный каркас газобетонными блоками. На этажах, где кладка завершена, идут фасадные работы: внешние стены укрываются утеплителем, на который затем будет нанесен декоративный слой штукатурки. Также идет монтаж балконных витражей.

Завершается устройство подземной парковки. Двухуровневая автостоянка будет располагаться под дворовой территорией. Работы кипят и внутри дома – строители разводят по квартирам инженерные сети: отопление, горячую и холодную воду.

Для клиентов "Большой Медведицы" есть ряд выгодных предложений: рассрочка, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и других. В качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.

Все подробности можно узнать по телефону 533-233 или на сайте 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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