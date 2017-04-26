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Новости

Стоп-кадр. Не шути с десантурой

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Барнаульские автомобилисты суровы и немногословны

Садись, пристегнись и дальше по списку

 

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Комментарии

26.04.2017 14:34
- гость -

Иконки, иконки на панели, 2017 год на улице, а вся страна ходит в храмы и вешает картинки.

0  0
26.04.2017 14:37
Diver

В храмы еденицы ходят. Остальные коммунисты православные.

0  0
26.04.2017 14:39
- гость -

Тогда в автомобилях у воинов ракетчиков следовуют иные записи: "Садись и расслабься". Со знаменитым словом Ю.Гагарина: "Поехали"

0  0
26.04.2017 14:47
- гость -

простите...а зачем у мужчины служившего в вдв игруха на лобовом стекле пипеееец!хааа у мужа увидела если б игруху на лобовом стекле вот смехуу было бы!

0  0
26.04.2017 14:48
- гость -

а к то в строй бате служил че возить????на панэле?

0  0
26.04.2017 15:20
- гость -

крепче за шоферку держись боранн

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