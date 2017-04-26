Фото: stu.customs.ru
24 живые птицы обнаружены в багаже жителя Алтайского края, прилетевшего из Вьетнама рейсом "Камрань — Новосибирск". Живой груз перевозился нелегально, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
В ведомстве уточнили, что птицы находились в сложенных в сумки тетрапаках, в которых были сделаны отверстия, чтобы поступал воздух. Одна птица погибла, не выдержав условий перевозки.
Как стало известно, мужчина вез птиц для пополнения своей коллекции в Алтайский край. Злоумышленник живет там и является сотрудником фирмы по разведению диких птиц, добавили в пресс-службе.
Разрешительных документов на ввоз пернатых у пассажира не было. По словам мужчины, он не смог получить их из-за хлопотности сбора справок и сертификатов. Злоумышленник посчитал, что птицы не относятся к редким и исчезающим видам, поэтому проблем на таможенном контроле не будет.
В отношении 39-летнего жителя Алтайского края возбудили дело об административных правонарушениях по статье "Несоблюдение ограничений на ввоз товаров".
Птиц передали сотрудникам ветеринарной службы. Сейчас они находятся в пункте передержки животных в аэропорту Толмачево.
Комментарии