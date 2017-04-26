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США готовятся к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты

, ИА "Амител"
Представитель Командования глобальных ударов ВВС Штатов заявил, что испытания не связаны с ситуацией на Корейском полуострове

Фото: gogetnews.info

ВВС США в среду, 26 апреля, испытают межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, составляющую основу стратегических ядерных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Examiner.

По словам представителя Командования глобальных ударов ВВС Америки, испытания планировались за год и их проведение никак не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

Полковник Джон Мосс, который отдаст команду о запуске ракеты, уточняет, что пуск Minuteman III нужен для проверки статуса национальных ядерных сил Штатов, а также для демонстрации ядерных возможностей страны.

Агентство пишет, что ранее сообщалось о том, что Minuteman III — это единственная на текущий момент межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в США. Она состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили.

Minuteman III может поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Всего у страны есть 450 ракет данного класса, которые расположены на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Они пробудут на вооружении как минимум до 2020 года.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.04.2017 15:16
гость

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