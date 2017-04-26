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ВВС США в среду, 26 апреля, испытают межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, составляющую основу стратегических ядерных сил страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Examiner.
По словам представителя Командования глобальных ударов ВВС Америки, испытания планировались за год и их проведение никак не связано с ситуацией на Корейском полуострове.
Полковник Джон Мосс, который отдаст команду о запуске ракеты, уточняет, что пуск Minuteman III нужен для проверки статуса национальных ядерных сил Штатов, а также для демонстрации ядерных возможностей страны.
Агентство пишет, что ранее сообщалось о том, что Minuteman III — это единственная на текущий момент межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в США. Она состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили.
Minuteman III может поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Всего у страны есть 450 ракет данного класса, которые расположены на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Они пробудут на вооружении как минимум до 2020 года.
Комментарии
А мы ее сбить сможем? Если нет, то единственный шанс выжить - бить первыми