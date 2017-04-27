Депутаты Алтайского Заксобрания утвердили первых 15 членов нового, шестого созыва Общественной палаты региона. Подробности с сессии АКЗС в четверг, 27 апреля, сообщает корреспондент ИА "Амител" .
Парламентарии утвердили 15 членов ОП АК из числа региональных НКО (восемь из них переходят из предыдущего созыва палаты):
- Бекмуратов Мурат, председатель правления общественной организации "Национально-Культурная автономия казахов", генеральный директор ООО "АЛТАИТ".
- Величко Татьяна, председатель общественной организации "Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций".
- Газиев Валид, председатель правления Центра национальной культуры "Вайнах", генеральный директор ООО "Стройинвест".
- Григорян Левон, директор "ИП Григорян". Его кандидатура была представлена "Союзом армян Алтайского края".
- Емшина Светлана, исполнительный директор общественной организации "За добрые дела".
- Казьмина Екатерина, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Кандидатура представлена "Союзом молодых юристов Алтайского края".
- Канарев Сергей, председатель Совета общественной организации "Молодые журналисты Алтая".
- Кейбол Людмила, редактор газеты "Змеиногорский вестник". Кандидатура представлена общественной организацией "Моя Малая Родина".
- Корсаков Сергей, президент общественной организации инвалидов "Семипалатинск – Чернобыль".
- Курганский Василий, главный врач Онкологического диспансера Рубцовска, кандидатура представлена общественной организацией "Медицинская палата Алтайского края".
- Максимова Светлана, председатель общественной организации психолого-социального сопровождения и охраны здоровья "Позитивное развитие", заведующий кафедрой психологии, коммуникаций и психотехнологий Алтайского госуниверситета.
- Сергеев Антон, председатель Ассоциации детского и молодежного туризма, вице-президент Федерации спортивного туризма Алтайского края, вице-президент Федерации рафтинга Алтайского края.
- Четошникова Екатерина, проректор по воспитательной работе Алтайского государственного педагогического университета. Кандидатура представлена Алтайским краевым благотворительным общественным фондом "Алтайский Центр развития добровольчества".
- Шабалина Нина, председатель правления общественной организации "Институт социальных инноваций".
- Шишин Михаил, заведующий международной кафедрой "ЮНЕСКО" Алтайского государственного технического университета, эксперт международного координационного совета "Наш общий дом Алтай", руководитель краевого фонда "Алтай 21 век".
Всего на рассмотрение депутатов поступило 20 кандидатов.
Еще 15 членов палаты губернатор выберет из числа представителей зарегистрированных федеральных или межрегиональных общественных объединений. А уже утвержденные АКЗС и губернатором выберут еще 15 членов палаты. Итого в новой ОП будет 45 человек.
Полномочия пятого созыва истекают в июне 2017 года. Новый созыв будет работать три года.
Комментарии
15 членов Общественной палаты Алтайского края, рабочий работает, служащий служит. Аналогия простая, так и живем.