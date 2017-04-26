Фото: severnoebutovomedia.ru
Забота о людях старшего поколения является приоритетом для властей Барнаула, заявил сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин.
Так, за первый квартал текущего года управление соцзащиты населения по Барнаулу перечислило уже 346 миллионов рублей пожилым гражданам. Однако, помимо льгот и материальных компенсаций, в краевой столице также создают комплексную программу поддержки людей старшего поколения.
Поддержка пенсионерам будет оказана в рамках реализации городского проекта "Забота о старшем поколении", который предполагает не только предоставление льгот и компенсаций, но и создание условий для активного вовлечения представителей старшего поколения в жизнь общества. Подобный механизм действий ранее был предложен в Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до конца 2025 года, разработанной по инициативе "Единой России".
"Вдобавок к федеральным и региональным мерам социальной поддержки в рамках городского проекта "Забота о старшем поколении" в Барнауле действуют муниципальные, которые предоставляются за счет городского бюджета. Этот вопрос держу на личном контроле. Объем финансирования ежегодно возрастает. Предоставляется льготный проезд для пенсионеров в городском общественном транспорте, работает социальное такси. Сохраняются льготы на посещение общих отделений бань. Пожилые барнаульцы получают компенсации по уплате земельного налога и арендной платы за землю под гаражами и погребами", — рассказал Сергей Дугин.
Также ответственные предприниматели в краевой столице развивают сеть социальных предприятий потребительского рынка, в состав которой входят 85 продовольственных магазинов, 51 непродовольственный, 65 предприятий бытового обслуживания.
"Общая сумма скидки за год превысила 27,4 млн рублей. Регулярно проходят продовольственные ярмарки, где можно купить продукты с минимальной торговой наценкой. В каждом районе по моему поручению установлены торговые места для продажи зелени, фруктов и овощей, выращенных на садовых участках. В этом году появятся дополнительные места", — добавляет сити-менеджер.
По словам главы горадминистрации, многие пенсионеры ведут активный образ жизни, участвуют в сдаче норм ГТО, в городской спартакиаде пенсионеров, спортивных праздниках, днях здоровья.
Также для творческих людей старшего поколения в Барнауле проводятся смотры художественной самодеятельности, концерты, фестивали, тематические занятия.
Кроме того, в общественном университете пожилого человека пенсионеры и ветераны охотно учатся пользоваться компьютером.
При этом в поддержке пожилых людей в краевой столице активно участвует молодежь.
Говоря об этом, сити-менеджер подчеркнул: "Неравнодушная молодежь, готовая помочь ветеранам, — залог того, что не прервалась связь поколений, что забота о старшем поколении в Барнауле – дело общее".
Комментарии
Дугин просто красавчик! Не знаю как вам, а мне он кажется довольно хорошим мэром: тихим спокойным, но при этом профессиональным. О том, как активно поддерживается старшее поколение, можно вообще судить об обществе.
Поддержка пенсионерам будет оказана в рамках реализации городского проекта "Забота о старшем поколении", который предполагает не только предоставление льгот и компенсаций, но и создание условий для активного вовлечения представителей старшего поколения в жизнь общества. Подобный механизм действий ранее был предложен в Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до конца 2025 года, разработанной по инициативе "Единой России".
Главное, чтобы он лично контролировал исполнение поручений на местах, дабы избежать различных эксцессов. Один из самых адекватных представителей исполнительной власти за последнее время, чувствуется, что работа ведется и делается всё для того, чтобы жизнь в городе улучшилась. Надеюсь изменение затронет в будущем и остальные сферы жизни
Дугин проводит отличную политику, никогда ещё в городе не проводилась столь последовательная и всесторонняя политика. Надеюсь Дугин продолжит развитие города, чтобы он уже наконец начал подниматься во всех рейтингах вверх
Такое большое количество работы сразу, следующий год обещает быть очень продуктивным в плане проделанной работы, радует настрой и ответственность с которой в этом году подошли к реализации программ. Ребятам из оппозиции следует проявлять больше инициативы в реализации своих проектов, тогда возможно будет в достаточной мере избавиться от недостатков в городе
Отдел по информационной политике, на сегодня вы свободны.
Хорошо, что присутствует связь с молодежью. Нельзя допустить, чтобы нынешняя молодежь забывала о подвиге их предков, им удалось отстоять независимость этой страны и об этом следует помнить, и проявлять заботу о ветеранах, чтить их подвиг.
Групп говорить о том, что Дугин заботится о пенсионерах только на 9 мая. Выше перечислены цифры и события говорят о том, что для пенсионеров и социальников делается все на протяжение того, сколько Дугин находится на должности!