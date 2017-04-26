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Почти половина граждан РФ поддерживает отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Таковы результаты опроса "Левада-центра", передает "Коммерсант".
Так, около 18% опрошенных выступили "определенно за" отставку главы кабмина, 27% — "скорее за" его отставку.
В целом рейтинг доверия к премьеру снизился в текущем году: в мае 2016 года Медведеву полностью доверяли 14% респондентов, а в апреле 2017 года данный показатель снизился до 3%. Число тех, кто "в основном доверяет", сократилось за год с 39% до 30%, а тех, кто "в основном не доверяет", стало 33% против 30% в минувшем году. Число "совершенно не доверяющих" премьеру возросло с 14% до 19%.
По словам социолога "Левада-центра" Степана Гончарова, рейтинг Медведева упал из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта "посткрымского консенсуса", сказал РБК социолог "Левада-центра" Степан Гончаров.
Опрос проводился с 7 по 10 апреля на дому методом личного интервью среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Респондентам задавались следующие вопросы: "Вы были бы сейчас за или против того, чтобы отправить председателя правительства России Дмитрия Медведева в отставку?", "В какой мере вы доверяете Дмитрию Медведеву" и "Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Дмитрию Медведеву?"
Комментарии
Димон, держись там!
Непатриотично это! Наш бывший вождь, ну и пересменка не за горами...
Это потому что он не удачно сказал пенсионерам держаться и посоветовал учителям идти в бизнес
Только вопрос надо было ставить так: "Считаете ли Вы правильным привлечь к уголовной ответственности Дмитрия Анатольевича Медведева"
А почему не приводится ответ граждан на вопрос "Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Дмитрию Медведеву?" Это ж самое интересное!
26.04.2017 15:22
Гость ну так поставь! в чем проблема? раз тебе надо!!! вон напару с алексом, може еще кто присоединитЦа! или ты думаешь(уверен), что такое действо должен за тебя кто-нить другой сделать?
45% россиян поддерживают отставку Медведева, но при этом 83% одобряют деятельность Путина.
ЧТО ЗА КАША У ЭТИХ ЛЮДЕЙ В ГОЛОВАХ?!
Слышала разговор: за ЕР голосовать не будем, они воры. Ну, думаю, дошло наконец для народа! А дальше фраза: Мы за Путина голосовать идём.