Фото: из архива Amic.ru
Огромное количество мертвой рыбы плавает в Лебяжьем озере в Барнауле, сообщила порталу Amic.ru читательница Виктория.
"Сегодня шла с поселка Южный по улице Центральной в сторону Лебяжьего и увидела ужасную картину: в Лебяжинском озере, что самое крупное, плавало очень много мертвой рыбы!!! Честно говоря, вижу подобное впервые, несмотря на то, что живу в селе Лебяжье не первый год", — отмечает женщина.
Говоря о состоянии водоема, наша читательница сетует: "Куда смотрит администрация, а самый главный вопрос к людям: неужели им трудно вывезти мусор на полигон, почему они живут одним днем, не думая ни о будущем своих детей, ни о природе?".
Свое сообщение горожанка резюмирует просто и емко: "Я в шоке".
Комментарии
мдаааааааааааа...
это все грузила свинцовые рыбу травят и дробь - во всем цивильном мире запрещены, только железные можно.
за всю зиму поди ни одной лунки не продолбили чтоб кислород в воду поступал. вот и мор...
ну и засрано конечно...
да, на фото много рыбешке...
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