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Второй тур "Футбольной битвы" прошел 22 апреля в СК "Темп"

, ИА "Амител"
По итогам игр были названы лучшие игроки и тренер, также сформирована символическая сборная

Проект "Футбольная битва" спортивного клуба "Темп" стартовал 15 апреля. Каждую субботу до 13 мая в клубе проходят матчи между футбольными командами края. Данный проект должен помочь местному футболу выйти на новый уровень. Вторая игра турнира "Футбольная битва" состоялась в субботу, 22 апреля. 

Первые матчи показали, что турнир такого формата просто необходим для развития и популяризации футбола в Алтайском крае, считает инспектор матчей первого тура Сергей Леонов. На соревнованиях молодые футболисты могут проявить себя и показать все, на что они способны. Матчи турнира обслуживают судьи, учащиеся и выпускники "Региональной школы футбольных арбитров Алтайского края".

Ознакомиться с оценкой инспекторов работы судей подробно можно по ссылке 

Футбольный эксперт Александр Суровцев дал свою оценку прошедшим матчам:

  1. Матч Шустерова и Путинцева сложно комментировать, в команде первого не было половины состава. Игроки из команды Шустерова, не принимавшие участия в игре, поддерживали своего тренера и ребят 2001, которые не смогли дать отпор команде соперников. Для Путинцева же матч оказался легкой прогулкой.
  2. Матч Рехтина и Миргорода получился самым напряженным по содержанию. Эта игра была равной, тяжелой, со всеми хорошими моментами и ляпами. 
  3. Команда Жилкина выглядела фаворитом в матче с Демченко, но столкнулась с кадровой проблемой. Однако сил у первых вполне хватало. Игроки забили очень хорошие голы, вели 2-1, но несдержанность ребят свела на нет все усилия команды. Два удаления против одной из самых комбинационных команд турнира прозвучали как приговор.    

Эксперт Анатолий Лутц также высказал свое мнение относительно турнирных игр, его можно прочитать по ссылке.

По результатам тура была сформирована символическая сборная второго тура: 

  • Вратарь: Крюков Дмитрий (команда Миргорода)
  • Защитники: Гуревич Егор (команда Демченко), Гребенкин Данил (команда Рехтина), Шадрин Никита (команда Миргорода), Стрельников Денис (команда Путинцева) 
  • Полузащитники: Бочкарев Руслан (команда Рехтина), Дильмухаметов Тимур (команда Миргорода), Родичев Никита (команда Путинцева), Максимов Михаил (команда Демченко,) Самуйленков Михаил (команда Миргорода). 
  • Нападающий: Горовец Владислав (команда Путинцева)

Лучший тренер: Владимир Демченко

На фото: Владимир Демченко

Комментарии тренеров об игре во втором туре "Футбольной битвы" можно посмотреть на Youtube/Турнирная таблица представлена на сайте спортивного комплекса "Темп", также там можно найти видеообзоры матчей, лучших голов и сейвов. Следующая игра состоится  29 апреля, посетить мероприятие и поддержать спортсменов может любой желающий. 

"Футбольная битва" — пожалуй, самое масштабное и яркое спортивное событие города. Это не просто зрелищные игры, но и концертная программа, подарки и живое музыкальное сопровождение игры. Начало мероприятия в 14:00, сами игры начнутся в 15:00.
Стоимость билета на турнир составляет 50 рублей, а для держателей клубных карт – 30 рублей. Бесплатный вход по пригласительным и при предъявлении скриншота. Как получить бесплатный билет, можно узнать здесь.

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе "ВКонтакте

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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