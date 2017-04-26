Среда, 26 Апрель, 17:22

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 55,85
€ 60,79
Brent
$ 51,5
23°
Обь
537см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Шойгу назвал удар США по базе в Сирии угрозой для российских военных

, ИА "Амител"
Минобороны РФ принимает все меры по защите военных РФ в Сирии после произошедшего

Фото: msktambov.ru

Удар американских ВС по авиабазе Шайрат в сирийском Хомсе создал угрозу жизни военнослужащих РФ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на Московской конференции по международной безопасности, пишет ТАСС.

Глава Минобороны РФ добавил, что российское оборонное ведомство предпринимает все нужные меры по защите военных РФ в Сирии после инцидента.

Также Шойгу добавил, что вернуть Сирию к мирной жизни поможет лишь комплексная стратегия. Ее нужно разработать и при этом необходимо избежать ошибок, допущенных в Афганистане и Ираке.

Напомним, в начале месяца США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по аэродрому сирийской армии. В итоге правительственные войска потеряли ряд объектов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

26.04.2017 15:30
гость

Интересно было бы узнать про повторный аналогичный удар, что-нибудь будет иначе?

0  0
26.04.2017 15:32
гость

Есть подозрения, что Асад, который хочет клина между Россией и США может спровоцировать повторный аналогичный удар и если он будет другой, например 90 % ракет не долетят, Асад будет на коне

0  0
26.04.2017 15:34
гость

А если и в ответ что-нибудь прилетит, типа от Асада, то это будет офигенный клин между Россией и США, а ему этого и надо

0  0
26.04.2017 15:42
Алекс

Какую комплексную стратегию может разработать этот "пиджак". Ему бы в танчики играться и картонные рейхстаги штурмовать... Закрыл называется небо Сирии, получается как в 41-ом - когда вражеская авиация хозяйничала в воздухе...

0  0
26.04.2017 15:49
- гость -

26.04.2017 15:42
Алекс

наши военные лучшие в мире, а вы разве сомневаетесь, лукавите просто

0  0
26.04.2017 15:54
Алекс


26.04.2017 15:49
- гость -

Вы говорите про военных, а речь о Шойгу...

0  0
26.04.2017 16:03
- гость -

"Глава Минобороны РФ добавил, что российское оборонное ведомство предпринимает все нужные меры по защите военных РФ в Сирии после инцидента." - это какие меры, интересно? Постройка картонного рейхстага к ним относится?

0  0
26.04.2017 16:03
- гость -

Кругом враги! Нужно ещё крепче сплотиться, затянуть пояс и терпеть, пока нужно! А потом, когда будет лучше, мы опять встанем с колен и покажем всем! Что нужно покажем!

0  0
26.04.2017 16:04
- гость -

26.04.2017 15:49
- гость -
наши военные лучшие в мире, а вы разве сомневаетесь, лукавите просто
---
Смешно.

0  0
26.04.2017 16:06
- гость -

26.04.2017 16:04
- гость -
аргументы хде, зубастик?

0  0
26.04.2017 16:09
- гость -

26.04.2017 16:03
- гость -
а вы предлагаете отмочить такой цирк как хохлы?
так это уже было, скучно девочки

0  0
26.04.2017 16:16
- гость -

26.04.2017 16:09
- гость -
А что с хохлами не так? Живут без нефти и газа, да ещё и с мятежным регионом под боком.

0  0
26.04.2017 16:17
- гость -

26.04.2017 16:06
- гость -
аргументы хде, зубастик?
---
Какие аргументы нужны, милая?

0  0
26.04.2017 16:32
- гость -

26.04.2017 16:09
- гость -
а вы предлагаете отмочить такой цирк как хохлы?
---
А Украина - это единственная страна на планете? Еще можно с Зимбабве сравниться, чего уж там.
ЗЫ: Цирк вы уже отмочили, неоднократно. Попробуйте что-нибудь серьезное сделать.

0  0
26.04.2017 17:12
- гость -

Куда исчезли не долетевшие Тамогавки?

0  0
26.04.2017 17:18
- гость -

Кто сказал что они не долетели?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
17:14
Акцию "Бессмертный полк" проведут в горах Алтая в День Победы 0
17:04
Драматург Виктор Мережко возглавит жюри XIX Шукшинского кинофестиваля 0
16:49
Кремль изучит итоги опроса о рейтинге Медведева 1
16:33
Алтайский губернатор Карлин повысил позиции в рейтинге глав регионов 0
16:22
Дельфин и Океан. Какие "странные" имена для детей запретила Госдума? 2
16:14
Студенческим семьям на Алтае выплатят по 5 тысяч рублей за рождение ребенка 2
16:06
Актер Николас Кейдж сломал ногу во время выполнения трюка в Болгарии – СМИ 0
15:51
До свидания, горячая вода: когда в Барнауле стартует "сезон тазиков"? 5
15:40
Что нужно делать, если вас укусил клещ? Инфографика 3
15:32
Стоп-кадр. Поехали! Дорожный десант на Красноармейском проспекте 4
15:26
Шойгу назвал удар США по базе в Сирии угрозой для российских военных 16
15:13
Жительница Барнаула сообщила о массовой гибели рыбы в Лебяжьем озере 8
15:06
Около половины россиян выступают за отставку Медведева - опрос 14
14:50
Поддержку пенсионеров в Барнауле выделили в приоритетную программу 9
14:42
Мария Шарапова возвращается. Что нужно знать о главном событии года в теннисе? 5
14:28
США готовятся к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты 5
14:23
Стоп-кадр. Не шути с десантурой 6
14:14
Какая погода будет на Первомай в Алтайском крае? 1
14:05
Житель Алтайского края попытался незаконно ввезти птиц из Вьетнама 0
14:00
Tele2 запускает услугу одновременного просмотра контента 0
13:52
Снег вновь может укутать Алтайский край 1 мая 6
13:33
Трое новосибирцев ходили по магазинам с фальшивыми пятитысячными купюрами 0
13:27
Доля счастливых россиян достигла исторического максимума — опрос 22
13:14
Сколько дней россияне будут отдыхать на майские праздники в 2017 году? 1
13:07
Иванка Трамп опровергла свою причастность к решению отца об ударе по Сирии 1
12:51
Уровень Оби в Барнауле опустился ниже критической отметки 0
12:34
Интернет-торговлю драгоценностями хотят легализовать в России — СМИ 1
12:28
Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 24
12:26
Эксперты назвали лучшую банкноту 2016 года 1
12:15
Мужчина на Алтае убил сожительницу и бросил тело на канализационной станции 3
12:06
Китай спустил на воду авианосец собственного производства 19
11:52
АлтГУ в 2017 году повысит стоимость обучения для студентов на 15% 13
11:40
"Прямая линия" по проблемам на финансовом рынке пройдет в Барнауле 0
11:33
Алтайград и БарнеоСити: в соцсетях спорят о переименовании Барнаула 36
11:23
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнился 31 год 2
11:19
Названа дата премьеры девятого фильма "Звездных войн" 0
11:14
Все, что надо знать об отдыхе в детских оздоровительных лагерях Барнаула 12
11:03
Замглавы районной администрации на Алтае обвиняется во взяточничестве 6
11:00
Построить дом мечты всего за три месяца предлагает компания "Алтайлес" 0
10:52
Никто не забыт. Как найти родственника, погибшего во время ВОВ? 3
10:52
Компания Uber собирается создать "летающее такси" к 2020 году 2
10:41
Мошенники обманули жителя Алтая, пообещав ему автомобиль 0
10:36
Продажу безалкогольных энергетиков подросткам могут запретить на Алтае 5
10:30
"Каменная сказка": путешествие на один из старейших заводов Алтайского края 4
10:24
Юлия Самойлова впервые выступила после запрета участвовать в "Евровидении" 6
10:13
Экс-главу агрохолдинга "Изумрудная страна" Ольгу Антипину объявили в розыск 12
10:09
Пять человек задержаны по делу о сексуальном насилии в детдоме в Петербурге 4
10:00
Оператор МТС и компания Ericsson провели успешные испытания технологии 5G 0
09:50
Как принять участие в акции "Бессмертный полк" в Барнауле? 16
09:36
Проезд по улице Телефонной закрыли в Барнауле из-за коммунальной аварии 5
09:30
Около 100 новостроек возведут в ближайшее время в Барнауле 6
09:27
Нет русской избе: в мэрии не утвердили проект торговых зон для туркластера 9
09:15
Британский премьер Тереза Мэй оговорилась, призвав бороться с туризмом 0
09:08
Остановку автомобилей запретили на двух участках в центре Барнаула. Схемы 8
08:57
Военный писатель Елена Ржевская умерла в возрасте 97 лет 1
08:39
Барнаульцев ждут шестибалльные пробки утром 26 апреля 0
08:19
Сигнализация ложно сработала в самолете с участниками форума ЕР в Омске 0
08:00
Новые кафе и магазины откроют в ТРЦ "Пионер" 4
07:34
"АлтГУ имеет право претендовать на финансовую поддержку" — Сергей Землюков 3
07:03
Коттедж рядом с сосновым бором продают в Барнауле за 12 млн рублей. Фото 17
06:32
Почему стоит смотреть фильм "Сфера", где Том Хэнкс сыграл злодея? 1
06:01
"Единая Россия" не боится перемен": интервью с Александром Романенко 26
05:08
Лето пришло: в Алтайском крае 26 апреля потеплеет до +27 градусов 4
04:12
Экс-помощника Трампа заподозрили в получении денег от России 0
03:04
Опять украли: при строительстве Геопорта пропало 1,6 млрд рублей 10
02:10
Британские СМИ назвали Захарову новым секс-символом 11
01:14
Смотрим, как водитель едет по реке из сока в Лебедяни 4
00:12
Фонды однокурсника Медведева оказались крупнейшими благотворителями 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.