Фото: msktambov.ru
Удар американских ВС по авиабазе Шайрат в сирийском Хомсе создал угрозу жизни военнослужащих РФ. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на Московской конференции по международной безопасности, пишет ТАСС.
Глава Минобороны РФ добавил, что российское оборонное ведомство предпринимает все нужные меры по защите военных РФ в Сирии после инцидента.
Также Шойгу добавил, что вернуть Сирию к мирной жизни поможет лишь комплексная стратегия. Ее нужно разработать и при этом необходимо избежать ошибок, допущенных в Афганистане и Ираке.
Напомним, в начале месяца США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по аэродрому сирийской армии. В итоге правительственные войска потеряли ряд объектов.
Комментарии
Интересно было бы узнать про повторный аналогичный удар, что-нибудь будет иначе?
Есть подозрения, что Асад, который хочет клина между Россией и США может спровоцировать повторный аналогичный удар и если он будет другой, например 90 % ракет не долетят, Асад будет на коне
А если и в ответ что-нибудь прилетит, типа от Асада, то это будет офигенный клин между Россией и США, а ему этого и надо
Какую комплексную стратегию может разработать этот "пиджак". Ему бы в танчики играться и картонные рейхстаги штурмовать... Закрыл называется небо Сирии, получается как в 41-ом - когда вражеская авиация хозяйничала в воздухе...
26.04.2017 15:42
Алекс
наши военные лучшие в мире, а вы разве сомневаетесь, лукавите просто
26.04.2017 15:49
- гость -
Вы говорите про военных, а речь о Шойгу...
"Глава Минобороны РФ добавил, что российское оборонное ведомство предпринимает все нужные меры по защите военных РФ в Сирии после инцидента." - это какие меры, интересно? Постройка картонного рейхстага к ним относится?
Кругом враги! Нужно ещё крепче сплотиться, затянуть пояс и терпеть, пока нужно! А потом, когда будет лучше, мы опять встанем с колен и покажем всем! Что нужно покажем!
26.04.2017 15:49
- гость -
наши военные лучшие в мире, а вы разве сомневаетесь, лукавите просто
---
Смешно.
26.04.2017 16:04
- гость -
аргументы хде, зубастик?
26.04.2017 16:03
- гость -
а вы предлагаете отмочить такой цирк как хохлы?
так это уже было, скучно девочки
26.04.2017 16:09
- гость -
А что с хохлами не так? Живут без нефти и газа, да ещё и с мятежным регионом под боком.
26.04.2017 16:06
- гость -
аргументы хде, зубастик?
---
Какие аргументы нужны, милая?
26.04.2017 16:09
- гость -
а вы предлагаете отмочить такой цирк как хохлы?
---
А Украина - это единственная страна на планете? Еще можно с Зимбабве сравниться, чего уж там.
ЗЫ: Цирк вы уже отмочили, неоднократно. Попробуйте что-нибудь серьезное сделать.
Куда исчезли не долетевшие Тамогавки?
Кто сказал что они не долетели?