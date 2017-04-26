Фото: abhazia-news.ru
Завершение отопительного сезона в российских городах всегда является верным знаком того, что вскоре отключат и горячую воду — барнаульцы ощутят "прелести" приближения лета в середине мая.
Напомним, что накануне глава администрации краевой столицы Сергей Дугин подписал распоряжение об окончании отопительного периода со 2 мая. Что же касается начала отключений горячей воды, то этот процесс начнется 15 мая.
Первыми это ощутят потребители по контуру ТЭЦ-3. В период с 15 по 24 мая на сетях этой теплоэлектроцентрали пройдут гидравлические испытания. С 25 мая стартует ремонтная кампания, которую планируется завершить 7 июня.
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Затем энергетики возьмутся за контур ТЭЦ-2. Опрессовка здесь стартует 19 июня и будет проходить до 28 июня. После этого начнутся ремонтные работы на сетях, которые завершатся 12 июля.
В это время бригады специалистов и подрядных организаций перейдут на круглосуточный режим работы и сделают все, чтобы по возможности сократить сроки отключения горячей воды.
Комментарии
Когда отопление отключат?!
2 мая должны
А почему новостей нет!?)
Напомним, что накануне глава администрации краевой столицы подписал распоряжение об окончании отопительного периода со 2 мая.
печалька