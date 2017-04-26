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Студенческие семьи в Алтайском крае будут получать единовременные выплаты из регионального бюджета при рождении детей после 1 января 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, за рождение первого ребенка молодые родители получат пять тысяч рублей, за рождение второго малыша — 10 тысяч рублей.
Данная мера поддержки принята по инициативе губернатора Александра Карлина.
Чтобы получить выплаты, необходимо, чтобы оба родителя (единственный родитель):
- являлись гражданами Российской Федерации в возрасте до 27 лет (на дату рождения ребенка);
- жили на территории Алтайского края по месту жительства или по месту пребывания (за исключением имеющих документально подтвержденное место жительства в других субъектах Российской Федерации);
- являлись студентами, учащимися по очной форме в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории края.
Для предоставления выплаты необходимы следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность и возраст родителей (единственного родителя)
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей)
- справка об обучении родителей (единственного родителя) в вузе на дату рождения ребенка;
- документ, подтверждающий внесение в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце со слов матери, выданный органом ЗАГС или иным уполномоченным органом (если в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют, данный документ не представляется), либо свидетельство о смерти второго родителя в случае подачи заявления единственным родителем.
За выплатами следует обращаться с заявлением и документами в управление социальной защиты населения либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства или по месту пребывания.
Комментарии
....являлись студентами, учащимися по очной форме - и кто же будет кормить этих малышей, пока родители грызут гранит науки?