В Алтайском крае завершается весенний сезон создания новых лесов. Сеянцы, выращенные в лесных питомниках региона, уже обрели постоянное место жительства — на лесных участках, а также на гарях прошлых лет. Всего в 2017 году в ленточных и приобских борах лесная холдинговая компания "Алтайлес" восстановит около 2, 5 тыс. га леса — это 4 млн новых деревьев.
В Ключевском и Михайловском районах, которые сильно пострадали от трансграничных пожаров, сотрудники предприятия "Лес Сервис" провели дополнение лесных культур на площади почти 50 гектаров. Для этого на лесном питомнике было выращено 750 000 штук сеянцев — они высажены не только в Ключевском и Михайловском, но и в других районах края.
"Выкопку такого количества посадочного материала произвели в максимально сжатые сроки — за два дня. Медлить нельзя: сеянцы пустят почку и будут непригодны для последующей посадки", — рассказал исполнительный директор "Лес Сервиса" Александр Гоф.
Результаты работы по "возвращению" лесов, уничтоженных разрушительным пожаром 2010 года, видны уже сегодня. За семь лет из 10 000 га сгоревших лесов больше половины уже восстановлено. Львиную долю средств на эти работы направили арендаторы лесных участков. Теперь главная задача — не допустить пожаров в молодых лесах.
На помощь лесоводам приходят ребята из школьных лесничеств — это почти 400 юных лесоводов по всему краю. Они активно участвуют в выкопке посадочного материла и других лесохозяйственных мероприятиях.
В 2010 году в Михайловском районе Алтайского края произошел разрушительный трансграничный пожар, который уничтожил более 10 000 гектаров соснового ленточного бора, а также село Николаевка. Спустя почти семь лет на площади более чем 5 000 га растут молодые деревья.
Главная задача сейчас — сохранить их от новых лесных пожаров. Лесовосстановительные мероприятия продолжаются.
Подробности можно узнать на сайте
Комментарии