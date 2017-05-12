Кондиционер — это давно не роскошь, а один из базовых бытовых приборов, необходимых для комфортного проживания в условиях города. И все же, несмотря на доступность и распространенность, вокруг систем кондиционирования до сих пор витает множество слухов, мифов и догадок.
"Самое большое заблуждение - что система кондиционирования обеспечивает помещение свежим воздухом. Внешний уличный блок кондиционера заставляет людей думать, что воздух в квартиру поступает прямиком с улицы. Но это не совсем так. Все дело в том, что мы воспринимаем холодный воздух как свежий. На самом деле кондиционер лишь охлаждает комнатный воздух, а не берет его с улицы", - объяснил Дмитрий Горец, директор компании "Техноком", специализирующейся на системах кондиционирования.
Для тех, кому важен именно чистый воздух с улицы, есть эффективные решения бытовой вентиляции, которые в комплексе с кондиционером полностью решают вопрос климата в доме. В каждом кондиционере есть фильтр, который очищает воздух и задерживает частицы пыли. Также существуют модели с ионизатором воздуха и кварцевой лампой для обеззараживания.
Зачем нужен кондиционер?
Многие не видят смысла в установке кондиционера в климатических условиях нашей страны. В конце концов, у нас не влажные тропики, где температура может достигать сорока пяти градусов выше нуля.
Однако не все знают, что большинство моделей умеет не только остужать, но и нагревать воздух, что становится очень актуальным в демисезонный период, когда центральная система отопления еще или уже не работает.
По сравнению с распространенными электрообогревателями, кондиционер станет более выгодным приобретением. Не только потому, что он обладает большим спектром функциональных возможностей как бытовой прибор.
На самом деле обычный обогреватель хоть и стоит дешевле, но в конечном счете обходится в копеечку — стоит только представить, сколько электроэнергии уходит на производство тепла. Кондиционер же расходует электричество лишь на перемещение тепла или холода, так что расход электричества в 3 раза меньше, чем получаемое тепло. К тому же помещение нагревается в разы быстрее благодаря мощному вентилятору.
"Кондиционер уже давно не пытается быть тупым холодильником для человека. В компании "Техноком" можно найти модели с Wi-Fi, которыми можно управлять через приложение на смартфоне. Есть даже модель с интеллектом и инфракрасной камерой: кондиционер следит за нахождением и перемещением людей в помещении и распределяет воздух в вертикальном и горизонтальном направлении. Все это уже давно не фантастика, а реальный и доступный для покупки продукт", — рассказал Дмитрий Горец.
Компания "Техноком" за время своего существования успела стать лидером продаж по некоторым брендам. Как объяснил директор фирмы, связано это с высочайшим уровнем обслуживания при маленькой товарной наценке, что выгодно выделяет "Техноком" на фоне конкурентов.
"Посудите сами, сейчас по акции мы предлагаем кондиционер за 9999 рублей – вполне нормальная полнофункциональная сплит-система. Прибавьте к этому и кучу бесплатных дополнительных сервисов".
В компании "Техноком" предлагают:
- установку системы кондиционирования уже на следующий день после первого звонка в офис
- бесплатное сервисное обслуживание
- бесплатный вызов инженера
- отсутствие предоплаты вплоть до запуска и проверки всей системы клиентом
- гарантированное отсутствие дополнительных поборов при монтаже.
"Техноком" — это не просто компания, куда можно обратиться за установкой кондиционера, это компания, где каждый клиент становится другом и может всегда позвонить и спросить совета у специалиста. Поэтому уже более трех лет покупатели выбирают "Техноком" как надежного партнера и квалифицированного специалиста.
Пр. Ленина, 3, ТЦ "7 Континент"
Сайт компании: digital22.ru
Комментарии