Фото: news-r.ru
Участники акции, которая приурочена ко Дню Победы, "Бессмертный полк" взойдут с портретами своих родных-ветеранов на вершину Юбилейную в горах Алтая. Об этом сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на руководителя новосибирского военно-патриотического центра "Зенит" Игоря Леонтьева.
Уточняется, что колонна взойдет на вершину Юбилейную высотой 3403 метра в ущелье Актру Республики Алтай 9 мая текущего года. Леонтьев отмечает, что восхождение займет около восьми часов, а спуск — пять. Все это время участники акции будут держать в руках транспаранты с портретами родных, которые участвовали в войне.
Подчеркивается, что в массовом восхождении могут поучаствовать все желающие. Опыт восхождений в горах приветствуется, однако не является главным условием для участия в акции. Леонтьев добавил, что участникам необходимо позаботиться о наличии пригодных для хождения в горах ботинках. "С подходящей одеждой можем помочь. Восхождение длинное, но всё идётся ногами — дополнительного снаряжения не нужно. Поскольку снега на Алтае много, кошки тоже, скорее всего, не пригодятся", — приводит его слова издание.
Участников акции "Бессмертный полк" будут сопровождать профессиональные инструкторы по альпинизму Глеб Соколов и Олег Макаров, а также опытный альпинист Леонтьев. Все, кто впервые поднимется на гору, получат значок "Альпинист России".
По словам Леонтьева, из Барнаула вызвались участвовать 38 человек, точное число участвующих в восхождении новосибирцев пока сказать сложно.
Комментарии
Занятно наблюдать за взрывами пуканов либерастов от от одного упоминания слов"Бессмертный полк"!
Им же могу доложить об зраде,моя жена давече , прострелив бензобак правосечной машины,поджарила их штуки 3-4 фашистов живьём!
26.04.2017 17:29
Ru.бaнoк
Пока ты играл с оптическим прицелом, засовывая его в разные места, твоя жена уложила, к себе в постель взвод солдат регулярных ВС Украины
Превратили в шоу благодаря путе, ленточками обвешают все водку и сиги в магазинах и все будут бухать и морды бить...
надо без шоу и снять маски, погибла четверть населения, даже патронов не было... Надо скоробить и вспоминать тех, кто защищал фронт, а не устраивать маскарад на всю страну и тратить благословные бабосы на это шоу. (На шоу деньги есть, а на пенсии денег нет, надо держаться!!!)))
Весьма странный флешмоб, пройтись по улице, это как-то можно понять, но на вершину горы с портретом ?????
Согласен с Васей, 9 мая день поминовения и скорби, бабушка рассказывала в деревнях 9 мая 1945 года вой бабий стоял, мало живых и здоровых пришло с той войны
26.04.2017 17:29
Ru.бaнoк
могу доложить об зраде,моя жена давече , прострелив бензобак правосечной машины
"Если Аллах хочет наказать человека, то он лишает его разума" - что мы и видим на примере рубанка.
Обрубок, а ты левша или правша? В смысле как ты свою
ведущую рукужену зовешь?