Американский актер Уилл Смит, итальянский режиссер Паоло Соррентино и немецкий режиссер Марен Аде вошли в жюри Каннского фестиваля, говорится на сайте киносмотра.
Вместе с ними оценивать фильмы программы будут также немецкий режиссер Марен Аде, американская актриса Джессика Честейн, китайская актриса Фань Бинбин, режиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французская актриса Аньес Жауи и ее соотечественник, композитор Габриэль Яред.
Основная программа смотра насчитывает 18 картин. Бороться за "Золотую пальмовую ветвь" в этом году будет Андрей Звягинцев с драмой "Нелюбовь". 70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри будет испанский постановщик Педро Альмодовар.
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