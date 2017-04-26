Фото: vk.com/barneos22
Пожар произошел днем в среду, 26 апреля, в многоквартирном доме на территории Индустриального района Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 14:34. К 14:46 пожар был ликвидирован.
В паблике Barnaul 22 сообщили, что возгорание случилось в квартире на третьем этаже дома №53 по улице Георгиева.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 14 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
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