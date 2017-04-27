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Наркоманов в Алтайском крае на 16,4% больше, чем в среднем по России

, ИА "Амител"
Количество наркоманов на Алтае превышает средний показатель по России на 16,4%

Фото: bm.img.com.ua

Количество наркозависимых в Алтайском крае превышает средний показатель по России на 16,4%. В Алтайском крае подвели итоги реализации антинаркотической программы за 2016 год, сообщает пресс-служба администрации края.

"В 2016 году количество зарегистрированных больных наркоманией в крае снизилось к уровню 2015 года на 9,5%, однако превышает показатель по Российской Федерации на 16,4%", — говорится в тексте.

Так, в 2016 году в наркологических диспансерах и 64 кабинетах медицинских организаций края зарегистрировали 5900 больных наркоманией. За последние пять лет (2012-2016) в крае отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Показатель смертности по этой причине в регионе снизился на 71,4% в 2016 году по сравнению с 2012 годом и стал ниже показателя по РФ на 42,9%.

Власти региона напомнили о государственной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае" на 2014-2020 годы. Ее задачей является стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений. В частности, специалисты разработали новые средства и методы профилактики, диагностики и лечения наркологической патологии, реабилитации наркозависимых. Серьезное внимание уделяется и модернизации наркологической службы региона.

Ранее на заседании региональной антинаркотической комиссии губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что, несмотря на то, что все ведомства выполняют мероприятия программы и в полном объеме осваивают финансовые средства, нельзя назвать исчерпывающими и достаточными применяемые меры профилактики наркомании.

По результатам мониторинга за 2016 год наркоситуация на территории края оценивается как "напряженная".
В связи с этим органы власти намерены усилить профилактическую работу с молодежью с помощью соцсетей и других возможностей интернета.

 


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Комментарии

27.04.2017 07:44
- гость -

странно, ни одного не видел. вот про дану Борисову вчера читал, та конечно жжёт.

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27.04.2017 07:47
гостю 07:44

Эт патаму што сам вмазал, вот и не видишь

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27.04.2017 07:55
- гость -

Ну и что.

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27.04.2017 07:55
гостю 07:47

а ,ну если по такому принципу определяется количество зависимых то мы на первом месте.

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27.04.2017 08:24
- гость -

Даешь больше наркоманов! Выйдем на первое место по этому показателю! В каждый дом - по наркоману к 2020 году! *мега_сарказм*

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