Фото: youtube.com
ФСБ России задержала на Сахалине двух сторонников террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые готовили теракт в людном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинске были задержаны россиянин и гражданин одной из республик Центральной Азии. Во время обысков по местам проживания задержанных сотрудники ФСБ изъяли самодельную взрывчатку с готовыми поражающими элементами, а также компоненты для ее изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература.
Кроме этого, в мобильниках двух мужчин были найдены схемы изготовления взрывчатки.
В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавляет агентство.
Комментарии