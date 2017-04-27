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Воздух в Алтайском крае в четверг, 27 апреля, прогреется до +28 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.
Осадков в этот день на территории края синоптики не прогнозируют. Температура составит +23...+28 градусов.
Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду с усилением днем до 15 метров в секунду.
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В Барнауле также без осадков. Днем температура в краевой столице составит +24...+26 градусов. Ветер будет юго-западный, до 10 метров в секунду.
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