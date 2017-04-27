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Барнаульцы готовы делиться своей кровью, чтобы спасти незнакомого человека

, ИА "Амител"
13 000 жителей Алтайского края удостоены звания "Почетный донор России"

Жители Алтайского края и Барнаула готовы поделиться своей кровью, чтобы спасти жизнь незнакомого человека. Это точно знают врачи Службы крови в Алтайском крае. За минувший год в крае заготовлено 36 тонн донорской крови. При этом в 100 % донорство в нашем регионе является безвозмездным.
Сегодня в крае проживают 30852 человека, которые считаются донорами. 30% из них регулярно делятся своей кровью. Около 6 000 человек сдают кровь более четырех раз в год. И 13 000 жителей региона удостоены звания "Почетный донор России".

Видео предоставлено пресс-центром администрации Барнаула

Первое успешное переливание крови в России произошло 20 апреля 1832 года. Молодой петербургский акушер Андрей Вольф использовал этот метод, чтобы спасти роженицу с акушерским кровотечением. Донором выступил муж женщины.

Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. Важно знать, что на случай чрезвычайной ситуации в Алтайском крае существует стратегический запас компонентов донорской крови — запас эритроцитов, которые находятся в замороженном состоянии. Количество стратегических доз составляет от 7000 до 8000. Кроме этого, хранится около 20 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения.

Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка "Почетный донор" почетные доноры могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы. Ежегодные выплаты почетным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции.


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Комментарии

27.04.2017 09:20
- гость -

деньгами не готовы, а кровью готовы? парадокс.

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