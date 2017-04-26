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Суд в Бийске вынес приговор 32-летнему местному жителю, которого признали виновным в изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи и суд установили, что в августе 2003 года молодой мужчина, будучи пьяным, заметил, что в одном из дачных домов на территории садоводства в Бийске горел свет. Он сломал замок на входной двери и самовольно зашел в жилище, где увидел ранее незнакомую пенсионерку. В отношении нее бийчанин совершил преступление против половой неприкосновенности, осознавая, что она не может сопротивляться в силу преклонного возраста. После этого, понимая, что пожилая женщина может сообщить об инциденте правоохранителям, чтобы избежать ответственности, мужчина задушил 80-летнюю пенсионерку. Она скончалась на месте ЧП.
Совершенное в условиях неочевидности преступление долго оставалось нераскрытым. Но спустя 13 лет причастность мужчины к преступлениям была установлена и доказана. Его личность идентифицировали во время сбора генетического материала при проведении совместной работы следователей и полицейских по раскрытию нескольких особо тяжких преступлений на территории края.
Под тяжестью собранных доказательств и результатов судебно-генетической и комиссионной судебно-медицинской экспертиз бийчанин признал свою вину и дал показания.
Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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