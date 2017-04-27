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Павел Воля: "Ни одна прочитанная книжка не пройдет даром"

, ИА "Амител"
Резидент Comedy Club рассказал о том, каких юмористов не любит и что интересного находит в детских книжках

Фото ТНТ

Постоянный резидент  Comedy Club, ведущий шоу "Импровизация" и звезда телеканала ТНТ Павел Воля рассказал Amic.ru о своем отношении к стендапу в России, признался, был ли он ботаником в школе и рассказал, почему сложно оторваться от детских книжек.

Корреспондент: Вы один из первых представителей стендапа в России. То, что сейчас происходит со стендап-движением в России, — это положительная тенденция, или же в юмор идут все подряд и процент хороших комиков уменьшается?

Павел Воля: Не вижу ничего плохого в том, что все больше молодых ребят пробуют свои силы в стендапе, не боятся говорить о том, что их бросила жена или же возникли проблемы в сексе. Во многих западных странах стендап имеет свои традиции и преемственность, а в России он только развивается, во многом благодаря одноименным проектам и всевозможным стендап-вечеринкам.

Корр.: Про кого из российских юмористов вы можете сказать: "Мне нравится то, что он делает"?

П.В.: Мне нравятся те, кому есть что сказать людям и после чьих монологов в воздухе не зависает неловкое молчание.

Корр.: Можно ли научиться импровизации?

П.В.: Люди, отучившиеся на наших курсах "Сила Воли", порой пишут такое, что невольно начинаешь задумываться: а не пора ли мне заканчивать карьеру и уступить им место на сцене?

Корр.: По профессии вы учитель русского языка и литературы. Как педагог, расскажите, существуют ли какие-то приемы, как заставить человека полюбить литературу?

П.В.: Можно, конечно, связать его, закинуть в грязный подвал и сказать: "Пока не прочитаешь все книги школьной программы, отсюда не выйдешь", а попутно поставить клеймо с изображением Пушкина, но зачем все это нужно? Фраза "насильно мил не будешь" работает и в отношении литературы.

Корр.: Судя по всему, вы не были "ботаником". Как вы учились?

П.В.: Мне всегда было интересно учиться. Я никогда не хулиганил, не срывал занятия и даже школу закончил с серебряной медалью. Так что хочу сейчас обратиться ко всем, кто думает, что высшее образование – это уже пережиток прошлого. Ни одна прочитанная книжка, ни одна посещенная лекция не пройдет даром, поэтому читайте, учитесь и впитывайте в себя знания по максимуму!

Фото ТНТ

Корр.: А часто ли вы сами находите время на чтение? Кто ваш любимый писатель? Какие книги вы сейчас читаете? 

П.В.: В последнее время я чаще всего читаю детские книжки, например, "Сказку про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост" или же "Историю про овечку, которая пришла на обед к волку". В них такой лихо закрученный сюжет, что просто невозможно оторваться!

Корр.: Где любите отдыхать? Какое место из когда-либо увиденных поразило вас больше всего?

П.В.: Я просто люблю отдыхать. Неважно где, главное – чтобы рядом была моя семья. Из последнего могу вспомнить ужин в пустыне в Дубае, который в честь дня рождения мне организовала Ляйсан. Это было чудесно!

Корр.: Сейчас все больше людей предпочитают внутренний туризм. Есть ли у вас любимые места в России? Куда посоветуете съездить?

П.В.: Мое самое любимое место в России – дом. Я готов ездить туда бесконечно. Другим же могу посоветовать при любой удобной возможности прыгать в машину и ехать, куда глаза глядят. Зачем нужны бани в Будапеште, когда есть минеральные воды в Кисловодске? А свой Париж есть и в Нагайбакском районе Челябинской области.

Корр.: Занимаетесь ли вы спортом?

П.В.: С моей женой, которая умудряется делать зарядку даже в аэропорту, трудно быть лентяем. Так что скоро я порву либо Олимпиаду, либо собственные мышцы.

Корр.: Как вы перемещаетесь по Москве: на автомобиле, пешком или с личным водителем? Как давно пользовались общественным транспортом и что из этого вышло?

П.В.: Только если я очень занят, могу поехать с водителем, а так мне нравится водить машину самостоятельно. В метро, признаюсь, я спускался очень давно.

Добавим, в пятницу, 28 апреля, в 21-00 на ТНТ выйдет тематический выпуск Comedy Сlub, посвященный 50-летию Филиппа Киркорова.

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ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленный материал


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