Только пять российских регионов включили в свои льготные лекарственные перечни все 646 препаратов, входящих в федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а девять регионов — не более 25% препаратов из перечня. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Фондом "Здоровье" совместно с активистами ОНФ в 85 регионах страны.
Эксперты с февраля по март проводили мониторинг, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год во всех 85 субъектах РФ.
Мониторинг показал, что только пять регионов включили в свои льготные перечни все препараты из федерального перечня ЖНВЛП, утвержденного распоряжением правительства РФ. В их числе — Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края.
Незначительно отстают Костромская область и Забайкальский край (по 99% от федерального перечня ЖНВЛП), Республики Тыва, Алтай и Северная Осетия — Алания (по 98%) и Еврейская автономная область (97%).
"На момент проведения мониторинга по Алтайскому краю (9 марта 2017 г.) в льготном перечне региона лишь 161 препарат соответствовал федеральному перечню ЖНВЛП, однако 13 апреля краевое правительство новым постановлением расширило список препаратов, входящих в федеральный перечень, до 422", — говорится в сообщении фонда.
Наименьшее число жизненно важных препаратов включили в свои льготные перечни такие регионы, как Тверская область (7 из 646, что составляет всего 1% от федерального списка), Ставропольский край (15, или 2%), Ивановская область (56, или 9%). Чуть лучше, но все равно неудовлетворительно обстоит дело в Ростовской области (16%), Нижегородской области (19%), Амурской области (20%), Свердловской области (22%), Архангельской области (22%), Астраханской области (25%), Карачаево-Черкесской Республике (29,23%).
Такая ситуация, по мнению экспертов, снижает доступность лекарств для льготников. "К сожалению, большинство регионов составили свои списки льготных лекарств не из препаратов федерального перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, а из лекарств, цены на которые подвержены значительному росту", — отметил директор Фонда "Здоровье", член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.
По его словам, подобная политика привела к тому, что в ряде субъектов в региональные перечни не попали препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний, но, странным образом, там оказались лекарства с недоказанной эффективностью и даже гомеопатические препараты.
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