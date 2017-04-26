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Следователи возбудили дело в отношении жителя города Вязьма Смоленской области, который в ходе застолья решил показать супруге фокус и сжег ее, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Уточняется, что инцидент произошел ночью 15 апреля, когда супруги в своей квартире распивали спиртное. Мужчина захотел показать жене трюк "выдувания огня изо рта". Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость, поднес к губам зажигалку, после чего дунул на огонь. В итоге пламя попало на сидевшую рядом супругу.
В результате неудачного фокуса женщина получила ожоги 90% площади тела. Через три дня она умерла в районной больнице.
В отношении 33-летнего мужчины возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Подчеркивается, что мужчина раскаялся. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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