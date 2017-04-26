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Глава кабмина Дмитрий Медведев не придает особого значения данным соцопросов, особенно тех, которые были проведены по "вполне определенному политическому заказу". Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, передает РИА Новости.
Так Тимакова прокомментировала результаты социологического опроса, который провел "Левада-Центр", а его результаты были опубликованы СМИ. Согласно этим данным, за отставку Медведева выступили 18% опрошенных, а "скорее за" — 27%. Таким образом, около 45% россиян поддерживают его уход с поста председателя правительства.
Также сообщалось, что число полностью доверявших Медведеву россиян сократилось с 14% до 3%, а тех, кто "в основном доверяет", — с 39% до 30%.
Результаты социологического опроса прокомментировал также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заверил, что Кремль всегда внимательно относится к социологии, отметив при этом, что на анализ данных понадобится время.
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