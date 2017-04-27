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Дом с джакузи и панорамными окнами продают в Барнауле за 25 млн руб. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Коттедж площадью 320 квадратных метров находится в поселке Спутник

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 320 квадратных метров на участке 10 соток продают за 25 миллионов рублей в барнаульском поселке Спутник, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

Одной из особенностей дома являются панорамные пластиковые окна, ламинированные под дерево и имеющие специальное покрытие, которое снижает электростатичность пластика и обеспечивает то, что на рамы меньше садится пыль.

На цокольном этаже расположены сауна с джакузи, спортзал, комната для стирки и сушки белья. На первом этаже находятся закрытая веранда, гардеробная, зал-гостиная с кухней, а также одна спальня. На втором этаже – две спальни и рабочий кабинет. На третьем этаже находится дополнительная гостевая комната.

Также имеется гараж на три автомобиля. В качестве достоинства в объявлении отмечается, что рядом с домом имеется детский сад, медпункт, хоккейная коробка, четыре детские площадки, магазины.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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