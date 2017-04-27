Фото: avito.ru
Коттедж площадью 320 квадратных метров на участке 10 соток продают за 25 миллионов рублей в барнаульском поселке Спутник, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Одной из особенностей дома являются панорамные пластиковые окна, ламинированные под дерево и имеющие специальное покрытие, которое снижает электростатичность пластика и обеспечивает то, что на рамы меньше садится пыль.
На цокольном этаже расположены сауна с джакузи, спортзал, комната для стирки и сушки белья. На первом этаже находятся закрытая веранда, гардеробная, зал-гостиная с кухней, а также одна спальня. На втором этаже – две спальни и рабочий кабинет. На третьем этаже находится дополнительная гостевая комната.
Также имеется гараж на три автомобиля. В качестве достоинства в объявлении отмечается, что рядом с домом имеется детский сад, медпункт, хоккейная коробка, четыре детские площадки, магазины.
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