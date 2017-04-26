Инспекторы ГИБДД вновь разрешили измерять скорость с помощью ручных радаров, которые были под запретом, потому что позволяли нечестным полицейским вымогать у нарушителей взятки, сообщает ТК "Звезда".
Прошлый прибор был устроен таким образом, что любой инспектор мог удалить из него показания о превышении скорости. Теперь такое невозможно. Новые радары все данные фиксируют в специальной системе, и стереть их уже нельзя.
Первая партия модернизированных устройств насчитывает полторы тысячи экземпляров. Радары уже поступили в 20 регионов России.
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