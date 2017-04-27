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Движение будет ограничено на проспекте Красноармейском 27 апреля в течение 13 часов – с 11:00 до полуночи.
Как сообщили в администрации краевой столицы, это связано с дорожно-ремонтными работами.
"С 11:00 27 апреля до полуночи 28 апреля будет организовано ограничение движения по полосам на участке проспекта Красноармейского в направлении от улицы Партизанской до улицы Гоголя", — уточняют в мэрии.
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Участников дорожного движения призывают с понимаем отнестись к данной мере и заранее выбирать маршруты объезда проблемного участка.
Напомним, ранее городские власти предупреждали, что дорожный ремонт будет вестись с временными и частичными перекрытиями транспортных магистралей.
Комментарии
а яму на красноармейке-ползунова они заделывать собираются?