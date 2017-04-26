Президент РФ Владимир Путин в шутку призвал премьер-министра Дмитрия Медведева провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским.
Причиной стал отчет Мединского о сельских клубах, в которых, как он заявил, мужчины могут вместе собраться. "Почему только мужчины?" — спросил Путин.
Недослушав ответ Мединского Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с министром. На этом месте второй раз засмеялся пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сидящий у стены на стульчике.
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