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Директор "Левада-центра" попросил Тимакову извиниться за "ложь"

, ИА "Амител"
Лев Гудков подчеркнул, что никто им ничего не заказывал

Фото: kontakt.by

Директор "Левада-центра" Лев Гудков заявил, что пресс-секретарю премьер-министра Наталье Тимаковой необходимо извиниться за свои "лживые утверждения", сообщает "Фонтанка".
 
Согласно опросу "Левада-центра", 45% россиян в разной степени выступают за отставку Медведева. Тимакова, комментируя это исследование, заявила, что Медведев не придает значения данным опросов, которые были сделаны по "политическому заказу".
 
 
Гудков подчеркнул, что никто им ничего не заказывал: "О заказе сказала Тимакова. Вот так реагировать — это довольно неумная позиция, как мне кажется. Впрочем, такая позиция характерна для всего нынешнего руководства. Не разбор по существу, не реакция на проблемы, которые возникают в обществе, а отмахивание от них. Это не признак серьезного политического руководства. Поменьше бы демагогии, побольше бы серьезного анализа".
 
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опрос, сказал, что Кремлю нужно время для того, чтобы проанализировать данные "Левада-центра".
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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