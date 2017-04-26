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Тимакова отказалась заочно выяснять отношения с "Левада-центром"

, ИА "Амител"
Ранее она заявила, что опрос о рейтинге Медведева проведен по политическому заказу

Фото: raikovstudio.ru

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова сказала, что не будет вступать в полемику с руководством "Левада-центра", которое она "оскорбила" за публикацию опроса о рейтинге Дмитрия Медведева, сообщает "Дождь".
 
"Я не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством "Левады", — сказала Тимакова.
 
Ранее она заявила журналистам, что "председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическую заказу".
 
В ответ на это директор "Левада-центра" Лев Гудков сообщил, что исследование было проведено за счет организации: "Никто нам его не заказывал".
 
Также Гудков заявил, что Тимаковой необходимо извиниться за свои "лживые утверждения". 
 
Согласно опросу "Левада-центра", 45% россиян в разной степени выступают за отставку Медведева. Тимакова, комментируя это исследование, заявила, что Медведев не придает значения данным опросов, которые были сделаны по "политическому заказу".
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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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