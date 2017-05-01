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Красный первомай: КПРФ устроила шествие в центре Барнаула. Видео и Фото

, ИА "Амител", Александра Черданцева
После шествия сторонники компартии провели митинг у памятника Ленину

Алтайские коммунисты первыми в Барнауле отпраздновали 1 мая, которое в это году выдалось холодным и дождливым. В это день в центре города было запланировано несколько политических и спортивных мероприятий, так что уже в 08:30 утра "красные" с песнями двинулись демонстрацией от площади Октября до площади Советов.

Там, у памятника Ленину, уже под дождем выступающие призвали сделать зарплату достойного уровня, отказаться от оптимизации социальных учреждений, вернуть льготы ветеранам, семипалатинцам и родителям дошкольников, остановить рост цен и тарифов, принять федеральный закон о детях войны, повысить детское пособие.

Лидер алтайского отделения партии, депутат АКЗС Мария Прусакова открыла митинг словами о готовности КПРФ бороться против наступления на права трудящихся людей.

Первый секретарь барнаульского отделения партии, депутат АКЗС Андрей Сартаков заявил, что главное требование КПРФ — "отмена принятого АКЗС решения о ликвидации льгот ветеранам труда, семипалатинцам, родителям дошкольников".

"Власть хочет переложить проблемы на жителей. Мы не позволим этого сделать. Даешь социализм! Нет росту цен и зарплат", — сказал он.

Выступали также комсомольцы, представители районов, а также работники "Почты России", которые рассказали об оптимизации двух из трёх маршрутов сортировочного центра.

Поучаствовать в демонстрации прибыли не только местные коммунисты, но и из Новоалтайска, Первомайского и Троицкого районов. По традиции были представители региональной организации "Дети войны", Женского Союза "Надежда России". Всего на мероприятии коммунистов, по оценкам корреспондента портала Amic.ru, собралось более 500 человек.

Следующими демонстрацию и митинг провели алтайские справедливороссы (шествие началось в 9 утра от площади Октября до площади Ветеранов (напротив библиотеки им. В.Я. Шишкова на Молодежной, 5), где в 9:30 состоялся митинг.

В 10:00 на площади Сахарова начался митинг профсоюзов при участие активистов партии "Единая Россия".

ЛДПР в этот день организует танцевальный флешмоб в одном из торговых центров города.

Читайте также в сюжете: День весны и труда-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.05.2017 09:46
- гость -

А что с почтовыми маршрутами? Кто в курсе проблемы? Где почитать?

0  0
1.05.2017 09:54
Алекс

"...бороться против наступления на права трудящихся людей" - слившись в экстазе с ЕР проблематично.
Следующий лозунг такой же лицемерный: "Власть хочет переложить проблемы на жителей. Мы не позволим этого сделать. Даешь социализм! Нет росту цен и зарплат", более того призывает к новому строю...

0  0
1.05.2017 10:01
- гость -

Лозунг "Верните амику нормальный дизайн и Шаповалову" нашел бы поддержку у народа.

0  0
1.05.2017 10:09
- гость -

людей негусто
1.05.2017 10:01 проще сразу на Эхо Москвы перебраться

0  0
1.05.2017 10:09
- гость -

Кто знает про почтовые маршруты, что за проблема? Так то и работники Сбербанка могли бы выступить против непрекращающейся оптимизации и разрушительных грефовских реформ

0  0
1.05.2017 10:12
Реал

"Лидер алтайского отделения партии, депутат АКЗС Мария Прусакова открыла митинг словами о готовности КПРФ бороться против наступления на права трудящихся людей". - в ближайшие 5 лет КПРФ (в основном, москвичи) получит из бюджета несколько миллиардов рублей. Если вспомнить известную пословицу: "кто платит, тот и заказывает музыку" о трудящихся вспоминают......

0  0
1.05.2017 10:16
- гость -

Кто такие коммунситы? опечтка?

0  0
1.05.2017 10:20
- гость -

видео понравилось, качественное)

0  0
1.05.2017 10:23
- гость -

Заплатите за диктатуру пролетариата!
Диктаторов к ответу!

0  0
1.05.2017 10:25
- гость -

Ни что не смоет ни черни с ваших душ, ни крови с ваших рук.

0  0
1.05.2017 10:26
- гость -

Сама Природа против вас!
Вам здесь не рады!

0  0
1.05.2017 10:28
- гость -

Депутаты! Хватит смотреть в жопу вождю мирового пролетариата, выходя из здания АКЗС.

0  0
1.05.2017 10:30
- гость -

За геноцид русского народа к стенке товарищей!

0  0
1.05.2017 10:34
- гость -

ПРи социализме плохо было только спекулянтам - их ловили и сажали с конфискацией. Простые граждане жили нормально, несмотря на недостаток колбасы в организме. Зато сейчас спекулянты все в олигархи подались да во власть - и взяли рабочий люд за горло. Посему призыв КПРФ вполне справедлив!

0  0
1.05.2017 10:37
- гость -

о ликвидации льгот ветеранам труда,

Что отменили?

0  0
1.05.2017 10:47
- гость -

Следователи выяснили, откуда у полковника МВД Дмитрия Захарченко появились миллиарды рублей

О том что удалось узнать правоохранителям сообщил Росбалту источник в правоохранительных органах.

Деньги, изъятые в ходе расследования дела Захарченко, сначала находились у фирм и банков, связанных с компанией РЖД. А затем 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро оказались на депозитах у частных лиц, связанных с полковником МВД, сообщает Росбалт. Упаковки денег помогли следователям отследить судьбу денег и узнать, как в итоге они оказались в квартире сводной сестры Захарченко. Средства хранились в тех же самых целлофановых брикетах, в которые были упакованы ещё федеральной резервной системой США. В каждой банкноте по 200 тысяч долларов. На них были коды и печати.

Российские силовики отправили запрос через Центробанк в США, из-за океана ответили, что крупные средства заказали два российских банка. Они по версии источника агентства были связаны с группой бизнесменов, державших под контролем фирмы, которые находились на подрядах РЖД. И получая за это миллиарды рублей. Значительная часть средств затем была обналичена, часть оказалась у полковника Захарченко. По версии сыщиков деньги, которые оказались у тогда замначальника антикоррупционного главка МВД, были долей Захарченко и ряда его коллег из ведомства за покровительство этим фирмам.

Затем по версии следствия полковник решил снять все средства с депозитов и собирался отправить в переводе на нашу валюту более восьми миллиардов рублей в Швейцарию. А на время он спрятал огромные суммы в квартире, которая была оформлена на его сводную сестру. Полковник МВД остаётся в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы на днях арестовал отца Захарченко. Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенной в крупном размере

0  0
1.05.2017 10:49
Гость

Интересно, партия сказала надо, боец ответил есть. Вот мне интересно, о каком социализме и о каком коммунизме может идти речь в 2017 году в России, это во первых. Во вторых, у меня вызывает недоумение, когда жена бизнесмена и кучка предпринимателей всех мастей ассоциирует себя каким то образом с ТРУДЯЩИМИСЯ. Где вы трудитесь то? Прусакову как послушаешь, так смешно становится. Уж если частную собственность уберем, то они самые первые пострадают. Так самое забавное, что они упорно отрицают то, кем они являются на самом деле - хитрые ребята под сгнившим в девяностых брендом "коммунизм" это просто смешно. Что будете делать, когда некому вспоминать совок будет? На чьих воспоминаниях играть будете?

0  0
1.05.2017 10:51
Букет цветов

Ох уж эти коммунисты, на сцене стоит против буржуев топит, да лозунги какие, за словом в карман не лезет. А домой на бентли поедет, которая за углом припаркована) Собственно вся суть коммунистов за один день. Уровень маразма зашкаливает. Вы уж либо как то прощайтесь с коммунизмом, либо матчасть почитайте, что ли. Что это из себя представляет.

0  0
1.05.2017 10:51
гость

о ликвидации льгот ветеранам труда,

Что отменили?
------------------------------------

А при коммунистах, их, к стати, и не было. И детских не платили и материнского капитала не было. И позорная Сов.власть не смогла или не захотела даже похоронить всех погибших в ВОВ.

0  0
1.05.2017 11:05
Илья

Какой смысл идти под знамёнами мертвой идеологии. Мучить себя, как юродивые, ради призрачных идеалов и несуществующих целей. Под дождём и снегом как клоуны зомбирование несут тряпки эти) смешно просто

0  0
1.05.2017 11:06
- гость -

Собственно вся суть коммунистов за один день.

Это суть всех политиков. От краснопузых до тридварасиков из ер

0  0
1.05.2017 11:16
- гость -

коммунистов к стенке

0  1
1.05.2017 11:16
Олег

Даёшь социализм? Мда, ясно... у прусаковой в твиттере написано, что ее герой это Ленин, а она сама - жена бизнесмена. Как то не вяжется, не? Странные принципы - со сцены она говорит одна, а в жизни делает другое. Лживая натура

0  0
1.05.2017 11:19
Evgeny

Коммунистические партии существуют и на цивилизованном Западе. Все равно, нужна какая-то сила, противодействующая хапугам, ворам и буржуям из власти. Да, пусть в КПРФ добрая половина - приспособленцы и конъюнктурщики, но здоровая часть все-таки есть и даст о себе знать. И да, еще нужно поработать, чтобы чистый марксизм адаптировать к реалиям 21-го века и совместить частную инициативу и государственное участие в экономике. И да - сгнившая идеология - не коммунизм, а нынешняя ворократия, не способная удержать страну и создать конкуренцию западным экономикам.
Посмотрите - сколько за последние лет 20 построено заводов, новых городов, железных дорог, научных открытий? Сравните с любыми 20-ю годами Советской власти... Так какая идеология по настоящему гнилая?
И способна ли Россия, отказавшаяся от советского проекта вообще выжить в перспективе ближайших 20-30 лет?

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