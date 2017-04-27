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Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта "Миротворец"

, ИА "Амител"
Звезду обвинили в "незаконном пересечении госграницы Украины" за посещение Крыма

Фото: foreignpolicy.com

Американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре 2016 года российский паспорт, попал в список скандально известного украинского сайта "Миротворец", который вносит имена иностранцев, посещавших Крым. Об этом сообщает "Российская газета".

Голливудской звезде предъявили обвинение в "незаконном пересечении госграницы Украины", а также поддержке аннексии Крыма и отрицании российской агрессии в отношении Украины. В его "досье" размещены снимки из Крыма, на которых запечатлен путешествующий по республике 65-летний Сигал. 

Газета отмечает, что в базе данных "Миротворца" также присутствуют Михаил Шуфутинский, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Нюша и Бьянка, а также путешественник Федор Конюхов. Из-за черных списков СБУ отказала во въезде на Украину российской певице Юлии Самойловой, которая также выступала в Крыму и теперь не может принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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