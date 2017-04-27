Фото: carsunit.ru
Заторы в пять баллов образовались на улицах Барнаула в четверг, 27 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, наиболее затруднено движение на перекрестках улица Попова — Павловский тракт (машины двигаются со скоростью 5-10 км/ч), улица Молодежная — Красноармейский проспект (3 км/ч), а также на улице Советской Армии (5 км/ч).
Кроме этого, пробки наблюдаются на перекрестке улица Попова - проспект Космонавтов, на отрезке Павловского тракта (после кольцевого пересечения), на пересечении Власихинской улицы с Малахова и шоссе Ленточный Бор, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы и некоторых участках улицы Малахова и Юрина.
На карте также присутствуют знаки "Дорожные работы", которые ведутся на проспектах Красноармейском и Комсомольском.
Комментарии
Вот, вы мне, тупому, убогому барнаульцу объясните, нафига сняли НОРМАЛЬНЫЙ асфальт с Красноармейского???? Ядринцева в буераках уже три недели, всем по... Прокуратура не хочет заняться этими "распиловщиками"?
В этом месте по разнорядке ежегодный распил!
Прошлый год же делали. Так что, что тут прокуратурой пугать.
Всё по зАкону!.....