Фото: nnm.me
Специалисты во время расследования причин крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море выяснили, что причиной авиакатастрофы стала перегруженность судна: вместо нормативных 98 тонн взлетный вес составлял свыше 110 тонн. При этом экипаж воздушного судна не знал о перегрузе, пишет "Газета.Ru".
В результате расчетов и анализа данных "черного ящика" самолета выяснилось, что при взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский вес самолета составлял 99,6 т. Но при дозаправке в Адлере топливные баки наполнили по максимуму на 35,6 т.
Доказывает теорию о том, что экипаж не был в курсе веса судна, то, что закрылки были убраны на высоте 150 метров и на скорости 345 км/ч. С учетом перегруза данные действия необходимо было производить на более высокой скорости, добавляют эксперты. Если бы пилот знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, то он бы скорректировал свои действия с учетом перегруза. Действия членов экипажа судна после взлета можно объяснить тем, что они догадались, что с Ту-154 что-то не так, и предприняли попытку вернуться на аэродром вылета, однако им не хватило высоты.
Напомним, крушение самолета Минобороны РФ произошло 25 декабря 2016 года во время вылета судна из Сочи. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.
В марте СМИ сообщали, что причиной крушения могла быть потеря пилотом ориентировки в пространстве, которая произошла из-за иллюзий. Согласно данной версии, пилот потерял ориентиры на земле после взлета и стал управлять самолетом, ориентируясь лишь на свои ощущения, добавляет "Коммерсант".
Комментарии
авось долетели бы.
а как так может быть, что экипаж не знал, сколько заправили топлива?
или экипаж не знал вес груза?
Ну а почему комиссии уже не опубликовать предварительные результаты расследования. Опять за старое - слив подконтрольным СМИ удобных версий...
Это чего же они туда нагрузили?
Знающие люди написали про перегруз сразу в день катастрофы
Где вояки и Шойгу-там контрабанда была,есть и будет.
10 тонн? Это же как надо было лохонуться? Или какой секретный груз был, о котором мало кто знал и потому учесть не смогли?
Перегруз взорвался в воздухе и разметался на несколько километров.
Бред написали "При этом экипаж воздушного судна не знал о перегрузе", как будто они на кукурузнике летели, детям в детсаду это рассказывайте, я думаю в Ту-154 присутствует электроника, определяющая загруженность самолета.
27.04.2017 09:29
- гость -
бредишь?
27.04.2017 09:44
Леня
ТУ-154 самолет 1968 года рождения.
датчиков перегруза в нём нет.