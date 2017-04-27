Фото: lizaalert.org
60-летний житель села Устьянка Локтевского района без вести пропал в Алтайском крае. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Местонахождение Александра Перова неизвестно со 2 апреля текущего года.
Рост пропавшего составляет 183 сантиметра, у него среднее телосложение, короткие седые волосы и зеленые глаза.
Мужчина был одет в черную вязаную шапку, кожаную куртку такого же цвета, черные брюки и сапоги цвета хаки.
Особой приметой Перова является тату на пальце в виде птицы.
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