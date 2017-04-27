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Новости

Дорогу в барнаульском поселке посыпали саморезами. Фото

, ИА "Амител"
Страсти вокруг ситуации в поселке Солнечная Поляна продолжают бушевать

Фото: vk.com/barneos22

Дорогу в барнаульском поселке Солнечная Поляна, где бушуют страсти вокруг вопроса проезда автомобилей не проживающих здесь людей, засыпали саморезами.

Об этом сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. "Барнаульская "Санта-Барбара" продолжается...Геодезическая-Жасминная, насыпали дорожку из саморезов, будьте осторожны", — отметил автор заметки.

Напомним, совсем недавно на улице Жасминной было разрушено асфальтовое покрытие. По всей видимости, это было сделано в связи с тем, что местные жители недовольны большим автомобильным трафиком.

Ранее на этой улице дорогу пытались перекрыть с помощью огромной кучи снега. В итоге преграду уничтожили посредством спецтехники.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.04.2017 10:08
- гость -

критины !!!дорогу прям для них построили аха..ну пусть жители поселка не ездят по леннина мимо домов а то там тож большой поток..оййййййй капецццццццц

0  0
27.04.2017 10:09
- гость -

мозг походу один на всех жителей улицы .......тупни

0  0
27.04.2017 10:11
Serg 1

однако фотка постановочная

0  0
27.04.2017 10:11
- гость -

Совсем что-то у них крыша поехала. На Суворова бы им прокапаться.

0  0
27.04.2017 10:15
Гость

Это правильно.

0  0
27.04.2017 10:15
Житель п.Солечная поляна

С одной стороны я их понимаю, т.к. сам живу на поселке, но с другой вижу прямую вину , т.к. за 143млн. построить дорогу в никуда, это умудриться надо! Вот и ищут люди объезды.

0  0
27.04.2017 10:17
- гость -

ну дарогу не за ихние бабки делали что правельно ...я думаю можно и вредительством назвать админестрация штрафанула бы всех...иль ваще им все разрушить все дороги к ним пусть по руинам лазят если не хотят нормально жить!!!!в закрытый поселок нужно было ехать жить

0  0
27.04.2017 10:19
Здравый!

Ничего там нет. Вброс без состава преступления. Современные методы работы с использованием СМИ.

Даже дешевле, чем незаконный "кирпич" громоздить

0  0
27.04.2017 10:19
- гость -

я вот тоже не хочу чтоб мимо моего дома машины ездили так че пойти болтов насыпать на всю поповку.......

0  0
27.04.2017 10:20
Serg 1

сыпану я с балкона на строителей шурупов с саморезами.
те кто на выселках живет по строителей домой не возвращайтесь)))

0  0
27.04.2017 10:22
Житель п.Солечная поляна

27.04.2017 10:17
- гость -
"иль ваще им все разрушить все дороги к ним пусть по руинам лазят если не хотят нормально жить!!!!"
Полностью с Вами согласен, мы сей час то же думаем, как быстрее "убить" дороги, что бы ни кто не ездил, т.к. дороги на поселке построены за счет жильцов. Как говорится, мы их породили, мы их и убьем. А на джипе я полюбому до дома доеду

0  0
27.04.2017 10:25
- гость -

27.04.2017 10:17
- гость -

)))Тролль

0  0
27.04.2017 10:28
Кока-кольщик

27.04.2017 10:22
Житель п.Солечная поляна
дороги на поселке построены за счет жильцов

Мистер "Дорога-на-поселке-за-на-счет", так-то по всему городу дороги построены за наши налоги, однако вокруг вашего поселка ведь ров никто не выкопал? Устроили там свою республику, понимаешь.

0  0
27.04.2017 10:30
- гость -

да вы там все разруште поселок с землей сравняйте да не мучайтесь

0  0
27.04.2017 10:31
Serg 1

27.04.2017 10:30
- гость -

золотые слова

0  0
27.04.2017 10:32
- гость -

27.04.2017 10:17
- гость -


нОсмИшил!!

0  0
27.04.2017 10:33
Kimi

А почему вот Этузиастов никто не перекапывает там, где она по этому же поселку проходит. А ту же Жасминную от Хлеборобной до Просторной. А ту же просторную.... Там тоже тротуаров нет и дома рядом....
Хочется тишины? Поезжайте в деревню....
Никто же не будет спорить, что это хоть и котэджный поселок, но это город!

0  0
27.04.2017 10:34
Житель п.Солнечная поляна

27.04.2017 10:28
Кока-кольщик
Ошибаетесь, за дороги, коммуникации, электричество оплачено ОТДЕЛЬНО, а налоги само собой платят все! Это все равно, что сей час всем комментаторам данной ветки предложить отдельно внести по 200-500тыс.руб за дорогу Попова, Ленина ...... так что не надо ля-ля!

0  0
27.04.2017 10:37
- гость -

Кто-то из живущих на Жасминной считает оставленный между участками проезд шириной 40 метров своим личным? Так выставьте им налоги за все эти земли по полной стоимости и пусть радуются жизни. А то когда дорогу проведу до перекрестка Солнечная поляна - Энтузиастов, коттеджники пулеметы достанут, что-бы им спать не мешали?

0  0
27.04.2017 10:37
- гость -

лучше рощу очистите сходите!!!парашей завалили ...дорого наверное мусор заказывать вывозить)))))))

0  0
27.04.2017 10:38
Кока-кольщик

27.04.2017 10:33
Kimi

Потому что там поблизости такой "идейный" не живет)

0  0
27.04.2017 10:38
- гость -

говорю снесите нах....р все!!

0  0
27.04.2017 10:44
Житель п.Солнечная поляна

А вообще смешно на Вас, живущих в многоквартирных дома, смотреть Посмотрите, когда проезжаете мимо наших домов, везде чистота, газоны, к каждому дому асфальт или щебень отсыпан! И посмотрите возле Ваших многоэтажек, машины в грязи на бывших газонах, щебень отсыпать - НИ ЗА ШТО!!! Это обязанность любого кого то кроме Вас. На сём моменте откланиваюсь, сссрите дальше

0  0
27.04.2017 10:46
Кока-кольщик

27.04.2017 10:44
Житель п.Солнечная поляна

ой, мне жир на клавиатуру капнул)
снежок-то не устали зимой кидать?)

0  0
27.04.2017 10:48
- гость -

Я не понял, а эти жители только дома сидят? Ни куда не ездят.... по Нашим дорогам. Выследить если заденут наш асфальт в любом месте Барнаула, проколоть колеса )))

0  0
27.04.2017 10:55
- гость -

27.04.2017 10:44
Житель п.Солнечная поляна
-

Ты обобщаешь. Давай я тоже обобщу. Проезжаю мимо частного сектора - всё засрано, заборы покосившиеся, газонов нет и в помине. А возле нашей многоэтажки отсыпка + приподнятая пешеходная дорожка, потому что мы ДОПЛНИТЕЛЬНО сдавали на это деньги.

0  0
27.04.2017 10:55
- гость -

Надо при выезде с их улицы, гвоздей на 200 вкопать, и пусть катаются по своей улице. У меня по Павловскому тракту каждый день разгазовывают марки2 и байкеры, и что, отстреливать их теперь? да, мне это не нравится, но мыслей перекопать дорогу, пока не приходило в голову.

0  0
27.04.2017 11:02
- гость -

отстрелить.хааааааа неплохой вариант

0  0
27.04.2017 11:03
Гость

Штрафы
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, влечёт наложение административного штрафа в размере 1500 рублей, а в городах федерального значения (Москве или Санкт-Петербурге) - в размере 3000 рублей (КоАП, ст. 12.28).
Комментарии
Движение через "жилую зону" рассматривается как сквозное при наличии следующих двух условий:
• въезд в зону и выезд из неё осуществлялись через разные пункты доступа, иначе говоря, въехали в "жилую зону" в одном месте, а выехали в другом;
• водитель в пределах зоны не имел пункта назначения, т.е. он просто проехал, не производя остановку, связанную с выходом из автомобиля, посадкой или высадкой пассажира, погрузкой или разгрузкой

И всего-то нужно доделать дорогу теперь уже от Ледового до Энтузиастов. И вопрос будет снят. Администрация сказала А нужно сказать и Б.

А к ледовому заезд обозначить -только с Павлика. Ни к Аксимоме, ни к Арене никто не подъезжает с тыла, все с Павлика.

Автобусы и большегрузы транзитом по другим улицам частного сектора и дворам многоэтажек не ездят. Есть правила ПДД17.2 Соблюдайте

0  0
27.04.2017 11:04
Гость

У нас Генплан города каждые 5 лет меняют.И если люди покупали дом на Солнечной Поляне-они покупали как тихий,малолюдный посёлок. Потом власть им новым планом по голове и они уже живут у автострады.

0  0
27.04.2017 11:10
Wind

Господи, до чего народ обмельчал.

0  0
27.04.2017 11:21
- гость -


Гость
У нас Генплан города каждые 5 лет меняют.И если люди покупали дом на Солнечной Поляне-они покупали как тихий,малолюдный посёлок. Потом власть им новым планом по голове и они уже живут у автострады.

Они скоро превратятся в обычный частный сектор... внутри города)))

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