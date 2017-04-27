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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед поддерживает инициативу о запрете продажи алкоэнергетиков, пишет ТАСС.
Она отметила, что молодежь с ранних лет приучается употреблять алкогольные энергетики, которые очень вредны для здоровья. Матвиенко назвала данные напитки "гадостью, которую никому не рекомендовано употреблять".
"Эти напитки вредны для здоровья. Мы поддерживаем подход Министерства финансов о запрете производства и продажи алкоэнергетиков", — сказала она.
По словам Матвинеко, могут быть внесены изменения в законопроект, который ранее подготовил Совфед по вопросу регулирования спиртосодержащей продукции, пишет "Интерфакс".
Агентство отмечает, что ранее СМИ сообщили, что в РФ хотят запретить производство и продажу алкоэнергетиков. Соответствующий законопроект подготовил Минфин. Речь идет о напитках, которые содержат менее 22% этилового спирта и тонизирующие вещества.
В ведомстве полагают, что данные напитки не только вредны для организма, но и вызывают привыкание к алкоголю.
Комментарии
- Тетенька, дайте пачку Беломора!
- Тебе 18 лет нет!
- Ну тогда бутылку Колы и шоколадку с фольгой.
Валька-Стакан любительница элитного алкоголя?
Все будет как я "ягой" ждали, пока они переведут свою отраву в другую категорию спиртосодерждащих продуктов. Запрет должен быть глобальный по всей стране, без всяких уловок.