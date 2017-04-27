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Американский кинорежиссер Джонатан Демме, который известен благодаря культовой картине "Молчание ягнят", скончался в Нью-Йорке на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-сайт IndieWire.
Уточняется, что кинематографист умер от рака пищевода и осложнений, которые были вызваны болезнью сердца.
Триллер "Молчание ягнят", снятый в 1990 году, получил пять премий "Оскар". Демме удостоили престижной награды в номинации "За лучшую режиссуру". Кроме этого, лента получила приз "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу. Отметим, что главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс.
Демме также является постановщиком таких фильмов, как "Замужем за мафией", "Филадельфия", "Маньчжурский кандидат" и иных.
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