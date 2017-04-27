Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях радуются укладке нового асфальта на улице Попова.
"Так долго Барнаул этого ждал! Наконец-то мы увидели свежий асфальт на улице Попова (участок от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта)!" - сообщает один из очевидцев в паблике Barnaul 22.
Также в сообщении делается упрек в сторону водителей, которые "лезут на огороженную полосу, мешают работе дорожников и затрудняют без того плотное движение".
Между тем в комментариях кто-то разделяет радость по поводу появления нового асфальта, а кто-то скептически спрашивает: "Надолго ли?"
Отметим, что данный вопрос весьма логичен. Дело в том, что в прошлом году автомобилисты примерно так же радовались новому асфальту на улице Энтузиастов. Однако уже спустя несколько дней на месте проведенных работ образовался большой провал, который пришлось экстренно заделывать.
Комментарии
много ли дуракам для счастья надо?
Народ ликунт в восторге, надо срочно ввести национальный праздник приуроченный к этому событию...
одна беда ликует над другой.
Не вижу повода для ликования от одной приведенной в надлежащий порядок проезжей части. Вижу повод для уныния от нетребовательности к властям жителей города.