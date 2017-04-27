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Новости

Барнаульцы торжествуют из-за нового асфальта на улице Попова. Фото

, ИА "Амител"
Впрочем, некоторые горожане задаются вопросом: "Надолго ли?"

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула в социальных сетях радуются укладке нового асфальта на улице Попова.

"Так долго Барнаул этого ждал! Наконец-то мы увидели свежий асфальт на улице Попова (участок от улицы Энтузиастов в сторону Павловского тракта)!" - сообщает один из очевидцев в паблике Barnaul 22.

Также в сообщении делается упрек в сторону водителей, которые "лезут на огороженную полосу, мешают работе дорожников и затрудняют без того плотное движение".

Между тем в комментариях кто-то разделяет радость по поводу появления нового асфальта, а кто-то скептически спрашивает: "Надолго ли?"

Отметим, что данный вопрос весьма логичен. Дело в том, что в прошлом году автомобилисты примерно так же радовались новому асфальту на улице Энтузиастов. Однако уже спустя несколько дней на месте проведенных работ образовался большой провал, который пришлось экстренно заделывать.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.04.2017 11:00
- гость -

много ли дуракам для счастья надо?

0  0
27.04.2017 11:04
Вася

Народ ликунт в восторге, надо срочно ввести национальный праздник приуроченный к этому событию...

0  0
27.04.2017 11:10
- гость -

одна беда ликует над другой.

0  0
27.04.2017 11:19
- гость -

Не вижу повода для ликования от одной приведенной в надлежащий порядок проезжей части. Вижу повод для уныния от нетребовательности к властям жителей города.

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