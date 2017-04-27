Четверг, 27 Апрель, 11:26

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,31
€ 61,51
Brent
$ 51,5
23°
Обь
530см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Адвоката застрелили в подъезде дома на северо-востоке Москвы

, ИА "Амител"
Следователи считают, что убийство женщины может быть связано с ее профессиональной деятельностью

Фото: alphacoders.com

Неизвестные застрелили женщину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по столице.

Собеседник агентства уточнил, что неустановленные лица сделали не менее двух выстрелов. От полученных травм женщина скончалась.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, погибшая работала адвокатом, у нее нашли адвокатское удостоверение. "Убитая Наталья Вавилина числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи", — приводит его слова агентство.

Следователи рассматривают разные версии совершенного убийства, в том числе, оно может быть связано с профессиональной деятельностью женщины.

По факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено дело. Его расследование на личный контроль взял руководитель столичного главка СК.

На месте ЧП работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к нему.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

27.04.2017 11:12
- гость -

не иначе кого кинула.

0  0
27.04.2017 11:14
гость

Огнестрельное оружие у нас запрещено

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:26
Новый руководитель появится у алтайской ЛДПР 0
11:16
Уровень Оби в Барнауле продолжает откатываться от критической отметки 0
11:08
Адвоката застрелили в подъезде дома на северо-востоке Москвы 2
11:00
"Алтайлес" высадит 4 млн новых деревьев в приобских и ленточных борах 0
10:51
Барнаульцы торжествуют из-за нового асфальта на улице Попова. Фото 4
10:36
Режиссер триллера "Молчание ягнят" Джонатан Демме умер от рака 0
10:25
Алтайские депутаты просят запретить в России охоту с квадрокоптерами 9
10:14
Матвиенко поддержала идею о запрете продажи алкоэнергетиков 3
10:02
Дорогу в барнаульском поселке посыпали саморезами. Фото 32
10:00
Компания Tele2 провела "День открытых людей" 21 апреля 1
09:47
Курение в парках и на автобусных остановках запретили в Алтайском крае 14
09:34
Команда "АлтайБаскет" лишилась главного тренера после серебра на чемпионате 0
09:30
Новый микрорайон на проспекте Ленина продолжает застраиваться 0
09:28
Алтайские волонтеры ищут пропавшего в начале месяца 60-летнего мужчину 3
09:14
Две массовые аварии произошли на задымленной трассе на Алтае — очевидец 0
09:08
СМИ назвали причину крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи 21
08:58
Шнуров сообщил, когда запишет альбом детских песен 0
08:39
Барнаульцев 27 апреля ждут пятибалльные пробки на улицах города 2
08:27
Барнаульцы готовы делиться своей кровью, чтобы спасти незнакомого человека 1
08:18
Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта "Миротворец" 0
07:49
Павел Воля: "Ни одна прочитанная книжка не пройдет даром" 0
07:28
Наркоманов в Алтайском крае на 16,4% больше, чем в среднем по России 16
07:03
Том Хэнкс в роли злодея, джунгли, девушка-монстр и другие премьеры недели 1
06:44
Мир, труд, май: алтайские партии устроят митинги и демонстрации на 1 мая 3
06:25
Дом с джакузи и панорамными окнами продают в Барнауле за 25 млн руб. Фото 3
06:01
Май в апреле: в Алтайском крае в четверг воздух прогреется до +28 градусов 0
05:04
Движение по проспекту Красноармейскому ограничат в Барнауле на 13 часов 3
04:01
Глава Росрыболовства отчитался об импортозамещении мидий и устриц 11
03:09
Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского кинофестиваля 0
02:03
Смотрим, как иркутская бабушка рассуждает о России и маразме 6
01:01
Волонтеры ищут пропавшую 27-летнюю жительницу Новоалтайска 3
00:04
Мизулина рассказала о развитии бесплодия после каждого просмотра порно 3
23:51
США имеют возможность для скрытного ядерного удара по России - Генштаб 2
23:24
Тимакова отказалась заочно выяснять отношения с "Левада-центром" 2
23:06
Россия вывела почти половину авиагруппировки с авиабазы Хмеймим 2
22:53
Чайка насчитал 3 млн нарушений прав и свобод граждан России 0
22:24
Расходы России на электричество для ЛНР составят 3 млрд рублей в год     0
22:07
Чайка рассказал про 1,5 тысячи правонарушений на выборах в Госдуму 0
21:51
Директор "Левада-центра" попросил Тимакову извиниться за "ложь" 0
21:28
Смотрим, как Путин пошутил над Мединским и "его мужчинами" 8
21:05
Инспекторам ГИБДД возвращают ручные радары с функцией "антивзятка" 0
20:51
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей могут выпустить уже в октябре 0
20:27
Истребитель МиГ-31 упал на полигоне в безлюдном месте - Минобороны 30
20:04
Льготы на жизненно важные лекарства: ситуация в регионах 0
19:47
Пресс-секретарь Медведева назвала опрос о его отставке политическим заказом 2
19:28
Житель Смоленской области случайно сжег жену во время демонстрации фокуса 2
19:07
Коротко о главном: споры о переименовании Барнаула, снег в мае и Антипина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 апреля
18:52
Бийчанин пойдет в колонию за изнасилование и убийство 13-летней давности 1
18:28
Рэпер Тимати попал в больницу в Москве - СМИ 5
18:03
ФСБ России опубликовала видео задержания на Сахалине двух сторонников ИГ 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.