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Неизвестные застрелили женщину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по столице.
Собеседник агентства уточнил, что неустановленные лица сделали не менее двух выстрелов. От полученных травм женщина скончалась.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, погибшая работала адвокатом, у нее нашли адвокатское удостоверение. "Убитая Наталья Вавилина числилась в Московской коллегии адвокатов. Кроме того, она являлась председателем коллегии адвокатов Москвы "Дельфи", — приводит его слова агентство.
Следователи рассматривают разные версии совершенного убийства, в том числе, оно может быть связано с профессиональной деятельностью женщины.
По факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждено дело. Его расследование на личный контроль взял руководитель столичного главка СК.
На месте ЧП работают следователи. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к нему.
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не иначе кого кинула.
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