Фото: barnaul.org
Уровень Оби в Барнауле продолжает снижаться — к утру четверга, 27 апреля, река находится на отметке 530 сантиметров над нулем водомерного столба.
"Снижение за сутки составило семь сантиметров. Остается перекрытой дорога на остров Шубинский, передвижение автотранспорта и пешеходов осуществляется по понтонному мосту", — уточняют в городской администрации.
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Напомним, критическая отметка Оби в Барнауле составляет 540 сантиметров. Этот уровень река превысила в прошлое воскресенье. Накануне Обь опустилась ниже этого значения и продолжает понижаться.
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